Ojo: tenga presente el monto mínimo para ser reportado en Datacrédido en 2025 y el puntaje ideal que debe tener

Las entidades bancarias cada vez que un ciudadano solicita un préstamo, revisan ante las centrales de riesgo cuál es la vida crediticia de la persona. A partir de ahí, las organizaciones financieras determinan dependiendo del puntaje del individuo, si acepta o rechaza la solicitud del crédito.

En Colombia, las centrales de riesgo son Transunión - CIFIN, Procrédito y Datacrédito Experian. Estas entidades reguladas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tienen una base de datos de todas las personas que manejan cuentas bancarias.

Cuando un colombiano tiene un bajo puntaje, lo más probable es que ningún banco acceda a ofrecerle servicios financieros, en algunos casos, este historial repercute en dificultades para arriendo de casas o incluso conseguir trabajo.

¿Desde qué valor pueden reportar en Datacrédito?

La ley colombiana no fija un monto mínimo por el cual alguien pueda ser reportada en Datacrédito. No obstante la Ley 1266 de 2008, determina que cualquier persona que tenga una deuda pendiente puede ser reportada negativamente en las centrales de riesgo si no ha hecho el pago en un plazo de 20 días calendario luego de ser avisado.

Es importante señalar que las entidades bancarios deben avisar a los ciudadanos antes de declararlos como reportados.

Las deudas según la Ley 2157 del año 2021, tienen que ser menores al 15% de un salario mínimo legal vigente, lo que quiere decir que para 2025, es de 213.525 pesos.

¿Cuál es el puntaje ideal para las centrales de riesgo?

En Datacrédito los puntajes van desde los 150 hasta los 950 puntos. En ese sentido, el mayor puntaje le da la posibilidad a las personas acceder a préstamos, créditos y mejores tasas de interés.

En el caso de Datacrédito, un buen puntaje es considerado a todo aquel que esté por encima a 700. Este número le asegura una probabilidad mayor de ser aceptado en solicitudes bancarias.