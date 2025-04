“Hermano no entiendo por qué Ecopetrol no está importando gas”: Petro y su duro cuestionamiento a Ricardo Roa

El presidente Gustavo Petro durante el consejo de ministros televisado de este lunes 7 de abril, le hizo un duro cuestionamiento al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la no importación de gas para el país.

PUBLICIDAD

Durante su intervención en la que enfatizó que se iba abordar las tarifas de energía y cómo su gobierno puede reducirlas especialmente en la Región Caribe, el mandatario fue enfático en la necesidad de crear paneles solares para los estratos 1,2 y 3.

Lea también: “No hay evidencia de que El Tren de Aragua haya entrado a Medellín”: Federico Gutiérrez

No obstante, en medio de su discurso, Petro se refirió al gas y apuntó directamente contra Ricardo Roa, cabeza de la petrolera estatal Ecopetrol.

“Es el monopolio de la importación de gas. Señor Roa, ¿Dónde está Roa? Hermano no entiendo por qué Ecopetrol no está importando gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como si importa la gasolina, está generando este negociado con los colombianos. La orden que yo le doy al ministro de Minas, es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y porque no importa el gas y compite. Competencia dice el capitalismo, si no lo venden a 19 y es a 12, en Panamá nos acabamos de dar cuenta que lo compran a 6 y por los cables de energía eléctrica puede llegar gas importado a Colombia“, señaló el presidente.

Por su parte, en la transmisión se ve la cara de molestia de Ricardo Roa ante el llamado de atención del jefe de Estado.

Petro confirma decreto para confiabilidad y estabilidad tarifaria

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro confirmó que expedirá un decreto con el objetivo de estabilizar la confiabilidad tarifaria.

“Lo había retenido esperando que las generadoras sean racionales pero no lo fueron, se expide, van a demandarlo y vuelve al Consejo de Estado. He pedido que sea resolución y decreto al mismo tiempo. Va a ser rápido en la CREG, la vamos a solicitar. La SIC tiene que intervenir acá con decisión”, dijo Petro.