¿Fin del madrugón escolar? Ley avanza tras primer debate en el Senado

El proyecto de ley conocido como “Estudio sin madrugón” fue aprobado en primer debate por el Senado de la República. La iniciativa, presentada por el senador liberal Alejandro Chacón, propone que las instituciones educativas de preescolar, básica y media en todo el país no puedan iniciar clases antes de las 7:00 a.m., además de reducir la duración de las horas académicas de 60 a 45 minutos.

Durante la discusión, el senador Guido Echeverri, ponente de la propuesta, explicó que el cambio también contempla excepciones para jornadas únicas, y que el ajuste en la duración de las clases permitirá un mejor uso del tiempo escolar.

La aprobación se sustentó en evidencia científica que demuestra cómo la privación del sueño en niños, niñas y adolescentes puede generar consecuencias como problemas de conducta, baja atención y deficiencias en el aprendizaje.

Uno de los factores que más pesó en el debate fue la realidad de miles de estudiantes que deben iniciar su día antes de las 5:00 a.m. para llegar puntualmente a sus instituciones educativas, situación que afecta directamente su bienestar y desarrollo integral.

Tras superar esta primera etapa en el Senado, el proyecto deberá continuar su trámite en la Cámara de Representantes, donde se debatirá en plenaria. De ser aprobado en las siguientes instancias, pasará a sanción presidencial para convertirse en ley.

¿Qué dice la ciencia de madrugar?

En países como Estados Unidos, los horarios escolares han sido objeto de revisión a lo largo de los años debido a la evidencia científica que demuestra los efectos negativos de comenzar las clases muy temprano. Investigaciones han llevado a muchos distritos escolares a retrasar la hora de ingreso, entendiendo que los adolescentes necesitan más descanso para tener un mejor desempeño académico y emocional. Esta tendencia también se refleja en naciones como Suecia, Finlandia, España, Italia y Grecia, donde las jornadas escolares suelen iniciar entre las 8:30 a.m. y las 9:00 a.m., priorizando la salud y el bienestar de los estudiantes.

Colombia, sin embargo, sigue siendo uno de los países donde más temprano se inicia el día. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2023 se consolidó como la nación donde más se madruga, con un promedio nacional de despertarse a las 6:31 a.m. No obstante, expertos insisten en que madrugar no garantiza mayor productividad. Por el contrario, puede generar agotamiento, bajo rendimiento y problemas de salud en niños y jóvenes, lo que refuerza la necesidad de replantear los horarios escolares en el país.