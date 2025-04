Juan Carlos Florián, el viceministro de Diversidades y exactor de cine para adultos, defendió su nombramiento

Juan Carlos Florián, el nuevo viceministro de diversidades, defendió su nombramiento en la entidad y aseguró que su pasado como actor de cine para adultos no determinará su trabajo en el Ministerio de la Igualdad. Las declaraciones las dio en La Red, de Caracol TV, y llamó la atención lo que dijo para defenderse.

“Mi hoja de vida habla por mí, mi trabajo, habla por mí, mi trayectoria, habla por mí. He tenido muchos trabajos, lo repito, como cuando fui inmigrante también. Pero mi hoja de vida habla por mí, creo que es la trayectoria y lo que hemos desarrollado, nuestro compromiso, el reconocimiento por parte de nuestra comunidad, la comunidad en la cual yo hago parte”, aseguró Florián.

De igual forma, el nuevo viceministro indicó que aunque realizó trabajos sexuales, como el de actor de cine para adultos, no es algo que determine la valía de una persona. "Hay que reconocer que el trabajo sexual es un trabajo y y todos los trabajos en los cuales yo me he desempeñado, creo que me dio muy bien. Soy politólogo, estoy maestra ante a comunicación política“, sentenció.

Finalmente, también aseguró que "tengo 20 años de experiencia como en mi carrera como un viceministro de las diversidades. Estamos dando ejemplo a nivel mundial. Porque cada vez hay una cada vez más, se aumenta la ola antiderechos, que quiere coartar el acceso a nuestros derechos. Nosotros no estamos teniendo ni más ni menos. Nosotros estamos solamente exigiendo nuestros derechos y la garantía de nuestros derechos“.

Con esto, nuevamente el viceministro deja ver que su relación con la industria del cine para adultos no determina su desempeño en los trabajos que ha tenido ni determinará su paso en le ministerio. Además, se fue en contra de los colombianos y aseguró que están en contra de la comunidad LGBTIQ+.