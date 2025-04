“Si los aviones los compraba otro gobierno era una irresponsabilidad”: Cabal a Petro

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y una de las posibles candidatas para las próximas elecciones presidenciales del 2026, reaccionó ante la noticia de la compra de aviones militares por parte del gobierno de Gustavo Petro, que serían el reemplazo de los Kfir que tienen las Fuerzas Armadas durante más de 50 años. El mandatario dio a conocer a qué país le compró las aeronaves y la marca que tendrán.

“Después de la carta de intención firmada por el gobierno del Reino de Suecia, y de aprobar la defensa aérea estratégica del país como proyecto priorizado informo: La flota de aviones que se adquirirá, es completamente nueva, última tecnología, ya implementada en Brasil, y son de la marca Saab 39 Gripen”, confirmó Petro en sus redes sociales.

Cabal le reclama a Petro por la compra de aviones por cerca de 9 billones de pesos

“¿A qué horas cambió de opinión? Si los aviones los compraba otro gobierno era una irresponsabilidad, pero si los compra el suyo ¿es una maravilla? La moral relativa o distraída de Petro y sus amigos da pena", escribió Cabal.

Además, compartió un tweet en el que el Presidente escribió el 16 de mayo de 2021: “La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que puede aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio sí en instrumentos para bombardear niños”.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hizo esperar y dijeron que: “Hoy no estamos en crisis. Que obsesión la que tienen ustedes, que todo lo tratan de distorsionar”, “Mafe, la última palabra la tienen ustedes con la autorización del Senado para el cupo de endeudamiento, frénenlo y no lo autoricen así como le hizo mala campaña a Duque para la adquisición de los cazas en 2019. Lo peor es piensa adquirir cosas que entregarían en 2030 o 40″, “Se cambió de opinión después que salió el ELN a decir que es “guerra total” y le lavaban la jeta a Uribe. ¿Qué raro? Tampoco le sirve a usted? Será que se les metieron con los amiguitos?" y “No hay razón de comprar aviones de combate en este momento cuando tenemos decenas de helicópteros varados en tierra”.