Vicky Dávila y Claudia López se agarraron en redes sociales: Uribe llevó la peor parte sin tener ‘velas en ese entierro’

Vicky Dávila y Claudia López siguen aventajándose en sus pretensiones electorales de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia, presentándose como dos de las más destacadas sobre los otros pretendientes a la Presidencial de la República. Por esto, se ha hecho común verlas agarrándose en redes sociales por cualquier tema, algo que volvió a pasar, pero esta vez dejó al expresidente Uribe como ‘pagano’ y se llevó un fuerte sablazo.

Todo empezó por una respuesta de Vicky Dávila al periodista Julio Sánchez Cristo, en la que le cuestionaba por la cercanía de Sandra Suárez y Alicia Arango a su campaña presidencial. Ante esto, la candidata aseguró que “Sandra y Alicia son mujeres valientes y competentes. Convocaremos y recibiremos con los brazos abiertos a personas de todos los sectores que se quieran unir para derrotar a la izquierda radical. Buscaremos un nuevo rumbo, lleno de ilusión y esperanza”.

Además, sentenció su respuesta con un mensaje con el que espera determinar cuál será su línea de toma de decisiones cuándo llegue al poder: “No se aceptan corruptos. No se aceptan politiqueros. No se aceptan criminales. De resto, todos caben”.

Esta respuesta no le gustó para nada a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien aseguró que Vicky Dávila es simplemente un Iván Duque 2. Sumado a esto, Claudia se fue directamente en contra de Vicky y de la figura política que ella cree que está detrás de la candidatura; se trataría de nada más y nada menos que de el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En su cuenta de X Claudia dijo: “Traducción de Vicky Duque 2: “No se aceptan corruptos. No se aceptan politiqueros. No se aceptan criminales.” = Solo se aceptan expresidentes enjuiciados por cargos criminales, con prontuario de corrupción, parapolitica y falsos positivos. ¡Todos bienvenidos! #VickyDuque2″.