“¡Cínicos!”: Petro aseguró que desde hace 17 años se venía la crisis de la salud

El presidente Gustavo Petro publicó un fuerte mensaje a través de su cuenta de X antes Twitter, en el que aseguró que la crisis de la salud viene desde hace 17 años y no es exclusiva de su gobierno. Así fue como llamó “cínicos” a quienes se atreven señalar su gestión.

Además, aseguró que todo se ha debido al manejo que se le ha dado a la salud, que ha estado en medio de la corrupción y la desviación de recursos para otros fines, distintos a lo que les corresponde que es la atención de pacientes.

Petro asegura que la crisis de la salud no es responsabilidad de su gobierno

“¿Que la crisis de la salud es de este gobierno? ¡Cínicos!, miren cómo desde hace 17 años ya la Corte Constitucional analizaba una crisis cada vez más profunda, y luego la prensa y los mismos gobernantes. Cuando intentamos solucionarlo es que nos caen rayos", escribió Petro a través de las redes sociales.

El mensaje lo acompañó de un video de la presentación realizada en el marco del Consejo de Gobierno, en el que se leen noticias de diferentes medios de comunicación en los que se señalaba como responsable a Uribe.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Oigan yo no puedo creer gastar tiempo de nuestros impuestos para hacer presentaciones del pasado buscar excusas y poder tapar lo indefendible y no gastar el tiempo para solucionar?”, “Sea o no sea de este gobierno ayude a solucionar la crisis esto ya es algo social no político”, “¡Cinismo es usar una crisis estructural como excusa para destruir lo que funciona y reemplazarlo por un engendro estatal ineficiente!" y “Es cierto, antes se demoraban pero el derecho a la tutela funcionaba, mi hermana falleció esperando medicamento, porque la tutela no funcionó. No es un sistema perfecto pero iba mejorando, en esto solo veo populismo”.