Alcalde Galán dio una importante noticia sobre los parrilleros de motos en Bogotá

Durante el mandato de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López se implementó la restricción de llevar un parrillero hombre para las motos en la ciudad. Sin embargo, cuando llegó el alcalde Carlos Fernando Galán la medida entró a una evaluación profunda. El mandatario capitalino dio detalles sobre los resultados de este análisis durante la mañana de este martes 25 de marzo en medio de una rendición de cuentas.

Para empezar, Galán sostuvo que se hicieron estudios debido a que la medida ya se había implementado en Bogotá y en otras ciudades del país.

“Reflejaron que el resultado no era el que se buscaba. Inclusive la inmensa mayoría de las personas que se desplazan en moto, y que lo hacen con parrillero, no tienen absolutamente nada que ver con ningún delito. Más del 99 %. Entonces, este esfuerzo que no producía el resultado, nos lleva a pensar que una medida generalizada en ese sentido no sea el camino”, aseguró Galán.

Galán busca mejorar la seguridad de Bogotá con cámaras

No obstante, el alcalde Galán indicó que sí implementarán otras medidas para mejorar la seguridad en Bogotá. Por ejemplo, indicó que están reforzando la instalación de cámaras de vigilancia para identificar a los miembros de bandas criminales que cometen todo tipo de delitos en la capital.

El mandatario capitalino aseguró que al comienzo de su Gobierno recibieron cerca de 5.800 cámaras y su meta es incrementar esa cifra a unas 18.000 cámaras.

Vale decir, sin embargo, que el esfuerzo del Distrito no solo debe centrarse en aumentar el número de cámaras de vigilancia, sino que también debe priorizar el mantenimiento de las cámaras que ya existen y están instaladas en distintas calles de Bogotá.