Ojo: alertan por estafas con motos y repuestos de conocida marca

Recientemente, se revelaron unas cifras de estafas que afectan a los usuarios de motocicleta en Colombia. De hecho, se conoció que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) documentó más de 400 casos de estafas que incluyeron suplantaciones y fraudes que no solo incluyeron hechos ocurridos durante la compra de motos, sino también de autopartes, repuestos y servicios posventa.

En un comunicado de prensa, el Grupo SuperMotos les advirtió a sus clientes para que verifiquen que las transacciones que ejecutan se hagan por medio de canales oficiales. Así mismo, dieron detalles sobre el modus operandi que están utilizando los delincuentes para engañar a sus víctimas.

Entre otras cosas, identificaron que crean fichas falsas de negocios en Google, ofrecen repuestos que no son originales, prometen fechas de entrega que no están dentro de los tiempos límite permitidos y solicitan a los clientes que les paguen a cuentas de terceros que por supuesto no corresponden a los de las empresas.

“Nos preocupa profundamente que los delincuentes estén aprovechándose de la confianza de los clientes que buscan productos y servicios de calidad”, señaló Carlos Perafán, vocero de la empresa Grupo SuperMotos.

¿Cómo evitar estafas con motos y repuestos?

Entre tanto, en la empresa les entregaron a los usuarios algunas recomendaciones que pueden ser útiles para prevenir ser víctimas de estos delitos.

Para empezar, sugieren que las personas verifiquen en las páginas oficiales de los comercios, solo hacer pagos en puntos físicos o en esos canales oficiales y solo adquirir e instalar los repuestos en los talleres de los puntos autorizados.

Por último, recomiendan “desconfiar de cualquier oferta que prometa tiempos de entrega de motocicletas de preventa con menos de dos meses, fotos de productos no originales de Honda o cuentas bancarias a nombre de personas naturales“.