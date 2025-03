“Han atentado contra nuestra identidad religiosa”: Senadora Ana Agudelo se va contra Petro por la reforma laboral

La senadora del partido político MIRA, Ana Paola Agudelo, fue una de las parlamentarias que votó en la comisión séptima del Senado de la República, para que se archivara la reforma laboral.

PUBLICIDAD

La congresista dialogó con Publimetro donde dio a conocer sus argumentos por los que no apoyó el proyecto del presidente Petro, como igualmente denunció persecución y hostigamiento por parte del mandatario.

Publimetro: ¿Cuál fue el principal argumento que tuvo para no darle el apoyo a la reforma laboral?

Ana Agudelo: Nosotros tomamos la decisión, basados en proteger el empleo de los colombianos en nuestro país. Hicimos un análisis cuando vimos que el texto venía sin un fundamento técnico, fiscal y sin estudio de impacto económico.

El Banco de la República nos dio un estudio donde demostraba que a mediano y corto plazo se iban a perder cerca de 450 mil empleos, eso fue una gran preocupación que tuvimos.

Tomamos la decisión como partido de crear una encuesta propia, de salir a las calles, primero hicimos un ejercicio de sondeo y cuando vimos los resultados había mucha aceptación, tomamos la decisión de dejar un tiempo en pausa y salir ya con una encuesta a través de unos conversatorios que hicimos en diferentes zonas del país, tanto con trabajadores como con empresarios que son los con los que pudimos verificar que efectivamente acaba la informalidad, que tomamos la decisión de no apoyar.

PM: El presidente hizo una manifestación en medio de la votación en la comisión séptima del senado, ¿Se sintieron presionados o amenazados en su decisión?

PUBLICIDAD

Ana Agudelo: Totalmente atacados porque atentaron contra nuestra identidad religiosa, contra nuestras creencias, eso es algo que no vamos a aceptar. Hay un hostigamiento que lo han hecho a través de un lenguaje totalmente burlesco y no solo contra mí, sino contra todo el sector religioso en el país.

Eso es algo que no podemos aceptar, hay que respetar esa libertad religiosa porque eso también es de respetar la democracia y son decisiones que se toman en el marco de la política, en nuestro caso decisiones que tomamos pensando en el país y eso no puede venir a poner en riesgo ni nuestras vidas ni nuestra creencia.

PM: ¿Cuál punto de la reforma fue el que les causó mayor preocupación?

Ana Agudelo: Es difícil escoger solamente uno, pero digamos que dentro de las cosas que nos preocupaban, por ejemplo, fue lo del SENA, pues desdibuja totalmente la figura de aprendiz, porque o se es aprendiz o se es empleado, que son dos figuras totalmente distintas.

Pero además es que como lo proponían, desincentivan a que el empresario tenga una aprendiz en su empresa y se pierde ese objetivo, porque salía más barato pagar la cuota de monetización que tener un aprendiz al interior pues de sus empresas, precisamente preparándose para llegar a un mercado laboral.

PM: Usted es una de las congresistas que representa sectores cristianos y religiosos en el parlamento. Le quiero preguntar sobre las palabras del presidente Petro en el que señala que les pudo la codicia y al mismo tiempo hace analogías de Jesucristo y demás.

Ana Agudelo: Lo primero es decirle que es una falta de respeto a las personas que somos creyentes en Colombia. Nosotros hemos trabajado por la libertad religiosa en este país para defender a todo el que cree independientemente de lo que crea e incluso al que no cree para que en ningún momento sea atacado por ello. Y yo sí he visto un hostigamiento y una incitación al odio hacia el sector religioso, que eso no lo podemos permitir.

Ahora, cuando habla de codicia, la codicia no es solo por el dinero como él lo quiere hacer ver, la codicia también es por el poder. Y plantarse uno en el poder, tiene que ser es para servirle a su país, a su gente, no para ponerlo a pasar necesidades. Hoy nosotros tenemos personas sin medicamentos, personas con cáncer, con epilepsia que se nos están muriendo. Personas sin citas médicas.

Tenemos pacientes que no han podido agendar sus cirugías. Tenemos un problema en los servicios públicos porque no se le están pagando los subsidios a esas personas de estratos uno y dos que más lo necesitan.

PM: ¿Que piensa de la idea de que a las iglesias se le puedan empezar a cobrar impuestos?

Es muy importante contarle a los colombianos que las iglesias ya pagan impuestos. Ya pagan impuestos y eso es importante que lo sepan.

Mire, pagan IVA porque adquieren bienes y servicios, Pagan predial, pagan valorización, pagan en de línea urbana, pagan el impuesto de los vehículos, pagan impuestos por tasas ambientales ambiental, también pagan sobre el gravamen a los movimientos financieros.

Las iglesias y el sector religioso en general dan un aporte social que no está siendo contabilizado. ¿Cuánto se le ahorra al Estado cuando llega un joven, por ejemplo, con un caso drogadicción? ¿Cuánto le estamos ahorrando al estado de que un joven vaya a un centro de rehabilitación? ¿Cuánto se le ahorra al estado cuando entidades, por ejemplo, como las del Banco de Alimentos le dan mercado y le dan alimento a miles de personas. ¿Cuánto se está ahorrando el estado en estos subsidios?

Entonces es muy importante que los colombianos lo sepan.