“En Medellín no permitimos que dañen la propiedad pública ni privada”: ‘Fico’ Gutiérrez sobre el Día Cívico

En las últimas horas se conoció que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumó a los mandatarios regionales que decidieron no acogerse al Día Cívico convocado por el gobierno del presidente Gustavo Petro con el fin de permitirles a los funcionarios protestar, si así lo desean, para respaldar sus reformas sociales.

Entre otras cosas, Gutiérrez argumentó que permitir que cesen las actividades de los funcionarios puede tener implicaciones profundas en la vida diaria de los ciudadanos. Y citó el ejemplo de los padres de los niños que estudian en colegios públicos, pues recordó que las instituciones acogen a los menores de edad mientras ellos trabajan.

Así mismo, Gutiérrez indicó que van a garantizar la libertad de los ciudadanos que deseen marchar de forma pacífica. No obstante, hizo una fuerte advertencia.

“En caso de que, como ocurre en algunas oportunidades, algunas personas quieren salir es a hacer daño, yo he dicho que en Medellín no lo permitimos. En Medellín no permitimos que dañen ni la propiedad pública ni la privada ni que pongan en riesgo a los demás. Pero las personas se pueden movilizar de manera pacífica y eso lo vamos a garantizar todo el tiempo”, aseguró Gutiérrez.

‘Fico’ Gutiérrez arremetió contra el presidente: “Petro es caso perdido”

El alcalde de Medellín también cuestionó duramente el Día Cívico propuesto por el presidente Petro y señaló que no pueden parar las obras pública de la capital antioqueña.

Además, negó que la decisión de no acogerse al Día Cívico sea únicamente por llevarle la contraria al presidente Gustavo Petro.

“Yo creo que el que le lleva la contraria al país es él. Si no se hace lo que él diga, inmediatamente nos amenaza con marchas, con paros, con días cívicos. La pregunta es hasta cuándo nos vamos a dejar amenazando por quien no ha entendido como presidente que tiene una dignidad a su cargo. No lo ha podido entender. Para mí, Petro es caso perdido”, concluyó el alcalde Gutiérrez.