“Alcaldes de la muerte”: Petro por Día cívico del 18 de marzo

El presidente Gustavo Petro decretó este martes 18 de marzo como Día cívico para que los ciudadanos salgan a las calles para defender la Reforma Laboral y apoyar la Consulta popular. Los alcaldes de las principales ciudades del país se negaron a suspender labores y no se acogen a la propuesta del mandatario.

Ahora, Petro a través de su cuenta de X antes Twitter se pronunció y atacó la decisión de los alcaldes por no querer apoyar el Día cívico de este martes, 18 de marzo.

Petro arremete contra los alcaldes que no se acogen al Día cívico

“Precisamente para trabajar hay que parar. Alcaldes de la miseria qué dejan a sus ciudades sin agua. Que prefieren golpear débiles habitantes de calle y vendedores ambulantes que frenar a los voraces especuladores de la tierra y el agua”, escribió Petro en la primera parte de su mensaje en su cuenta de X antes Twitter.

Luego dijo: “Alcaldes de la muerte que no saben defender la vida y que serán borrados de la memoria de los pueblos por las multitudes desatadas. Mañana el que despida a un trabajador por ir a la marcha del pueblo será sancionado por la justicia humana”.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar: "Alcaldes de la muerte? A este se le terminó de correr el champú“, ”En un nuevo capítulo en su lucha por imponer su día cívico Petro muestra su cara más oscura con frases como “Alcaldes de la miseria”, “Alcaldes de la muerte”, “multitudes desatadas”, en un país necesitado de unión y optimismo y más aun de su propio presidente", “Petro y sus Marchas de los Desocupados... En Antioquia No Marchamos... En Antioquia trabajamos” y “Ud solo sabe sembrar odio y resentimiento, si no piensan como Ud son enemigos. Que pequeño se ve, pobre Colombia en sus manos”.