Petro quiere comprarle las fincas a los terratenientes para dársela a los campesinos

El presidente Gustavo Petro nuevamente se metió en una polémica por las declaraciones que dio en medio de una alocución, desde la misma en la que decretó el martes 18 de marzo día cívico y en el que reveló cuál es la primera pregunta de la Consulta Popular. La polémica surgió por la propuesta del mandatario de comprarle la tierra a los terratenientes para dársela a los campesinos; esto generó tanto revuelo que hasta María Fernanda Cabal salió a responderle a Petro.

“Hasta el 2024 finales la ANT recibió 4.1 billones. Mucha parte se quedó guardada en bancos. Porque los terratenientes no quieren vender la tierra. Y yo aquí les solicito muy respetuosamente si no están produciendo la tierra Que el gobierno quiere comprárselas de buena voluntad y a precio comercial. Aproveche en este momento”, aseguró el presidente Petro.

De igual forma, el presidente realizó una polémica declaración que para más de uno fue entendida como una amenaza: “Ojo, señores terratenientes, vamos a contratar el mayor número de abogados y abogadas y geólogos posibles para que ni un metro cuadrado de baldíos nacionales esté en manos de usurpadores de la tierra Los baldíos se entregan al campesinado, no al terrateniente, no al politiquero que está hundiendo las reformas sociales en Colombia mientras se queda con la tierra de la nación”.

Ante estas polémicas declaraciones, personalidades como María Fernanda Cabal reaccionaron. La precandidata a la presidencia dijo: “No Petro, Colombia no es su finca y usted no puede abusar del poder para decretar un día cívico para obligar a la gente a marchar en su consulta popular. ¡Esto no es una dictadura! Mientras usted juega a la revolución, los colombianos necesitan trabajar para levantar una economía que su gobierno está destruyendo. Respete la libertad y el derecho al trabajo“.