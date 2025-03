Petro aseguró que Colombia tiene suficiente gas para asegurar el servicio ¿Se acabó la crisis energética?

La crisis energética en Colombia parece haber llegado a su fin gracias a un pronunciamiento que realizó el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, además, le dejó la pelota a Ecopetrol de encargarse de la energía del país, eso sí, aseguró que tiene que ser limpia. Con esto, Petro aseguró que hay suficiente gas para poder enfrentar la demanda del país, sin necesidad de traer más recursos de otros países.

PUBLICIDAD

Lea también: Pastrana retó a Petro a incluir en su consulta popular una pregunta de revocatoria; el mandatario le respondió

A través de su cuenta de X, Petro aseguró que “Colombia cuenta con suficente gas y con una demanda que debe decrecer en tanto Ecopetrol debe basar su demanda de energía en energía limpia. Toda demora de Ecopetrol va contra el interés Nacional”.

Sumado a esto, Petro aseguró y de cierta forma le ordenó a Ecopetrol que debe afianzar sus dos nuevos pilares:

Infraestructura y nube para la Telecomunicación de inteligencia artificial a todo el mundo. Generación y transmisión de energías limpias a toda América.Este es el camino trazado por el gobierno progresista, que va en pleno avance, para poner la economía colombiana en el siglo XXI.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro aseguró que “ISA e Internexa se vuelven fundamentales para Ecopetrol”.

El presidente Petro se fue contra el Mira por la Reforma Laboral

Continúa la discusión pública entre partidos políticos y el presidente Gustavo Petro, por la reforma laboral. En esta ocasión el movimiento politíco cristiano llamado MIRA, publicó sus argumentos por los que decidió no apoyar este proyecto.

“Tras escuchar a empleados y empleadores, dijimos NO a la Reforma Laboral en el Senado, por su grave impacto en el país: - Aplicamos más de 23.000 encuestas en 32 departamentos. - 61% considera que la reforma no fomenta el empleo. - 64% advierte afectación directa a empresas y puestos de trabajo. - 45% no está de acuerdo con desdibujar la figura de aprendices. - En riesgo casi 800.000 empleos, según confirman los gremios“, escribieron en redes sociales.

PUBLICIDAD

Al respecto, el presidente Gustavo Petro les respondió haciendo una comparación con el empleo de los vigilantes.

“Que nos cuente el partido Mira, ¿porqué los vigilantes si ganan un poco más cuando cuidan edificios en la noche, que son horas extras, mientras las familias duermen, se puede perder empleos en Colombia? Las empresas de seguridad van a dejar de contratar vigilantes y sus dueños dejar de ganar, o simplemente, habrá más justicia en las empresas de seguridad“, señaló Petro.