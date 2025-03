“Son unos cobardes”: MinDefensa condenó que el Eln hubiera usado a niños de jardín como “escudo humano”

Por medio de un pronunciamiento oficial, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, atacó duramente a la guerrilla del Eln a raíz de un hecho que se presentó en una institución educativa en el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca. De acuerdo con las autoridades, el grupo armado usó a los niños de un jardín como escudo humano para evitar el accionar de la Fuerza Pública.

PUBLICIDAD

(Lea también: “Se robaron billones de pesos de los pacientes”: Petro volvió a defender su reforma a la salud y atacó a las EPS).

“Este es el colegio Rogelio Velásquez en Quibdó, Chocó. Es para educar a nuestros niños y para que se sienta la alegría, no para que ustedes, criminales del Eln, que cobardemente utilizaron un jardín infantil como escudo humano en Fortul, Arauca”, indicó Sánchez en una declaración pública.

Así mismo, indicó que debe haber indignación nacional por parte de las organizaciones sin ánimo de lucro y acciones claras por parte de la justicia colombiana. De hecho, el Ministerio de Defensa, indicó que esta acción terrorista fue una evidente infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula todo lo que tiene que ver con conflictos armados.

“Lo que hicieron es un crimen de guerra. Ustedes no solamente son criminales, no solamente son un cartel del narcotráfico, sino que son unos cobardes que utilizan el terrorismo y el sicariato y colocan a nuestros niños como escudos humanos. No vamos a permitir que les roben la vida y los sueños a nuestros hijos”, agregó el ministro Sánchez.

También indicó que es clave que el pueblo colombiano se una y se mantenga en alerta frente a este tipo de acciones de los grupos armados. E invitó a los ciudadanos a denunciar y llamar a la Fuerza Pública para prevenir cualquier tipo de acto terrorista.