Ojo deudores: Así podrán reducir el crédito de vivienda en Colombia hasta un 50% con nuevas medidas

El panorama económico en Colombia se ha visto marcado por una inflación creciente y un alto costo de vida, lo que ha dificultado el acceso a una vivienda propia para muchos ciudadanos. Sin embargo, en medio de este contexto, los deudores hipotecarios han recibido una noticia positiva: la posibilidad de reducir sus pagos hasta en un 50%. Esta medida representa una ayuda significativa para quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias, especialmente aquellos con créditos hipotecarios en UVR (Unidad de Valor Real).

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Un paso más hacia la igualdad: Proponen institucionalizar la Carrera de la Mujer

Beneficios para los deudores de vivienda

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revela que aproximadamente el 40% de los colombianos vive en arriendo, debido a las dificultades para acceder a la propiedad. En respuesta a esta situación, el gobierno y las entidades financieras han comenzado a ofrecer alternativas que podrían aliviar la carga de los deudores, permitiéndoles reducir hasta la mitad del monto que deben pagar.

¿Cómo funciona la reducción en los pagos de créditos hipotecarios?

El ajuste en los pagos es una respuesta directa a las crecientes dificultades económicas de las familias colombianas. Con el incremento de la inflación, muchas personas que tienen créditos en UVR se han visto obligadas a enfrentar aumentos en sus cuotas mensuales debido a la relación directa entre la inflación y el valor de la UVR. Sin embargo, con la nueva medida, los deudores pueden ver una reducción significativa en sus pagos, lo que representa un alivio considerable para su bolsillo.

Le puede interesar: Habrá exención de revisión técnico-mecánica para este tipo de motos en Colombia: lo que deben saber los motociclistas

Crédito en UVR vs. Crédito en pesos: un análisis comparativo

En cuanto a las opciones de crédito, los expertos han analizado los beneficios de optar por un crédito en UVR frente a uno en pesos. Un análisis realizado por el asesor en compra de vivienda Leo Ramírez revela los siguientes escenarios:

Crédito en UVR: Tasa de 8% efectivo anual Inflación promedio de 8% anual Costo total al finalizar el crédito: $466,1 millones Crédito en pesos: Tasa fija del 12% anual Costo total al finalizar el crédito: $264,3 millones

Esto significa que, aunque el crédito en UVR parezca atractivo al inicio debido a sus cuotas iniciales más bajas, a largo plazo resulta ser mucho más caro, con una diferencia de $201,8 millones. Como explica Ramírez, “el problema de los créditos en UVR es que no solo pagas intereses, sino que tu deuda crece con la inflación. Al final, pagas mucho más de lo que recibiste”.

PUBLICIDAD

¿Qué opción es la más conveniente para los deudores colombianos?

A pesar de que las cuotas iniciales de los créditos en UVR pueden parecer más accesibles, los deudores terminan pagando más por la deuda debido a la inflación. En cambio, un crédito en pesos, con tasa fija, ofrece estabilidad y previsibilidad, lo que es crucial en un contexto inflacionario. Los expertos recomiendan optar por un crédito en pesos, especialmente en países con una inflación alta como Colombia.

Multas y consecuencias de no cumplir con los requisitos

Es importante que los deudores sean conscientes de las consecuencias de no cumplir con sus pagos. A partir de 2025, no contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y no realizar la revisión técnicomecánica puede acarrear sanciones económicas. Para los deudores de vivienda, el no cumplir con sus pagos también puede generar altas multas o consecuencias negativas para su historial crediticio.

La posibilidad de reducir los pagos de los créditos hipotecarios en un 50% es una excelente noticia para los deudores en Colombia, especialmente para aquellos que han adquirido sus viviendas a través de créditos en UVR. Esta medida, junto con la opción de elegir entre un crédito en pesos o UVR, brinda una oportunidad para mejorar la estabilidad financiera de los hogares colombianos. Para quienes buscan una opción más predecible y menos afectada por la inflación, un crédito en pesos parece ser la alternativa más sensata.