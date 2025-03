Exviceministro del gobierno Duque terminó siendo abogado de ‘Papá Pitufo’: “yo ejerzo mi profesión”

El caso de Diego Marín, conocido con el alias de Papá Pitufo, ha provocado un auténtico remezón en la opinión pública. Sobre todo, porque el presidente Gustavo Petro lo ha señalado de ser un zar del contrabando y tener alianzas con políticos y altos funcionarios. Pues bien, en las últimas horas habló uno de sus abogados, Camilo Rojas, quien también fue viceministro de Política Criminal durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

En entrevista con la emisora W Radio, Rojas se refirió a los señalamientos que pesan sobre su cliente y a los cuestionamientos que ha recibido por convertirse en su abogado después de ocupar un alto cargo en el Ministerio de Justicia.

Para empezar, Rojas indicó que el gobierno de Portugal ya dio un aval para extraditar a ‘Papá Pitufo’. No obstante, señaló que presentaron una solicitud de apelación de esa decisión. De hecho, Rojas indicó que él se está encargando específicamente de todo lo que tiene que ver con la extradición.

A su vez, señaló que hasta hoy Marín no ha sido condenado y, en esa medida, debe ser cobijado por el principio de presunción de inocencia. En esa medida, cuando le preguntaron si sabía de dónde venía el dinero con el cual le iban a pagar, Rojas sostuvo que actuaba bajo el principio de la buena fe y no tenía prueba alguna de que sus honorarios por defender a ‘Papá Pitufo’ fueran pagados con recursos provenientes de fuentes ilícitas.

Entre tanto, el periodista Juan Diego Alvira le preguntó si el hecho de haber trabajado con un Gobierno e incluso de haber tenido contratos con el Congreso no le impedía ejercer como abogado de ‘Papá Pitufo’

Sin embargo, Rojas sostuvo que los penalistas no deben discriminar a sus clientes.

“El hecho de haber tenido un cargo público, en este caso el de viceministro de Política Criminal en el Ministerio de Justicia, no me inhabilita para poder ejercer mi profesión. Después del ejercicio público viene mi desarrollo como profesional. Yo ejerzo mi profesión. Y en materia de derecho penal, que es a lo que me dedico, no hay posibilidad de hacer alguna clase de discriminación o distinción frente a los clientes que solicitan mis servicios”, explicó Rojas.

Vale decir que Rojas no es el único abogado de Diego Marín que pasó por un alto cargo público. De hecho, entre sus defensores también está el exfiscal general, Mario Iguarán.

“No es cierto que yo sea cercano a Roy Barreras”: exviceministro Camilo Rojas

Así mismo, el exviceministro se refirió a unos contratos que celebró con el Congreso cuando Roy Barreras ejercía como el presidente del Senado.

“Ahora, no es cierto que yo sea muy cercano al exsenador Roy Barreras. Lo conozco por su desarrollo público, pero jamás he tenido una relación de amistad. Él fue el presidente del Congreso en el momento en el que yo de manera legítima y legal hago una propuesta a la Dirección Administrativa del Senado, ni siquiera a la Presidencia del Senado”, indicó Rojas.

Y señaló que esa adjudicación no tuvo que ver con ninguna relación personal con Barreras.