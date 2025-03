Gustavo Petro lideró una alocución llena de simbolismos: dio inicio con el himno de la Guardia Indígena

Un nuevo giro político se da en el panorama nacional tras el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro quien hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse en una consulta popular en un intento de salvar las reformas a la salud y laboral que prácticamente se hundieron en el Congreso.

Durante la alocución nacional, la transmisión dio inicio con el conocido himno de la Guardia Indígena, que tomó popularidad bajo el marco del Paro Nacional. A eso, también se le sumó la presencia de diversos líderes de la Guardia en la transmisión mientras sostenían carteles con mensajes alusivos a la aprobación de reformas sociales.

¿Qué dijo Gustavo Petro en la alocución presidencial?

En cuanto a su discurso, el mandatario hizo un breve recorrido en la movilización del 2022, cuando quedó electo y recordó cómo el pueblo es el que decide. Por eso, en esta ocasión, catalogó como un bloqueo a su mandato la caída de las reformas y anunció que en menos de un mes llevará a cabo la elaboración del texto convocará a la consulta popular.

“El bloqueo institucional se le responde con democracia real y la decide el pueblo. El Gobierno va a convocar a una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma de la salud. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado pero ya en una comisión, no de ocho, sino en plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa pero no para definir el contenido del proyecto ya sino para decidir si se convoca al pueblo o no”, agregó el mandatario.

Frases más fuertes del discurso de Gustavo Petro hoy 11 de marzo