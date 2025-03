“Hay gente dentro del Gobierno que se frota las manos si a mí me va mal”: la dura pulla de Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio varias entrevistas en la mañana de este miércoles 13 de marzo para referirse a la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro sobre convocar una consulta popular con el fin de aprobar varios puntos de la reforma laboral. En medio de estas declaraciones, Benedetti arremetió contra algunos de sus compañeros en el Gobierno Nacional.

PUBLICIDAD

(Lea también: “Que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde”: Petro reveló qué preguntarán en la consulta popular).

En medio de una entrevista con Noticias Caracol, al ministro del Interior le preguntaron si había tomado la decisión de denunciar al saliente ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, después de que publicó un pantallazo en el que Benedetti le recomendaba a una mujer para ocupar un cargo en la Dian. Esto al parecer ocurrió cuando Reyes se encontraba al frente de esa entidad.

Lejos de negar que hizo esa recomendación, Benedetti dejó claro que se trataba de una sugerencia y no de una imposición. “El recomendar, ya lo dijo la Fiscal, no es un delito. (...) Yo no le voy a contestarmás a Reyes. Eso no es un delito. Yo acepté que recomendé y él publicó los chats, donde queda súper claro que yo no lo estoy presionando ni nada”, concluyó Benedetti.

Además, indicó que para que haya un posible tráfico de influencias debería existir una autoridad de una persona sobre otra. Y recordó que hubo gente alida de alias Papá Pitufo en la Dian.

“Yo no estaba recomendaciones para que se robaran nada. Más bien hay que preguntarse qué pasó con todos los del ‘Pitufo’ que sí se entraron en esa administración”, concluyó Benedetti.

Benedetti arremetió contra sus detractores en el gobierno Petro

El ministro del Interior también dejó claro que Reyes no ha sido el único funcionario del gobierno del presidente Petro que ha estado en su contra. De hecho, le recordaron que Augusto Rodríguez, director de la UNP, lo había señalado de estar en una reunión con ‘Papá Pitufo’ durante la campaña presidencial de Petro.

PUBLICIDAD

Ante esto, Benedetti sostuvo que el propio primer mandatario negó que hubiera estado en esa reunión. “Cuando alguien lo dice, pero si el mismo presidente, todo el mundo dijo que no era así. La misma Policía, el mismo infiltrado que tenía la Fiscalía. Todo el mundo ha dicho que no. Es como usted dice, hay gente dentro del Gobierno que se frota las manos si a mí me va mal, pero estoy acostumbrado a eso”, concluyó Benedetti.