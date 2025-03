“Este es un gobierno comprometido con unos sectores más que con otros”: Carlos Carrillo, director de la UNGRD

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, Carlos Carrillo, cumple un año de estar al frente de una de las entidades más importantes del país que lamentablemente, ha sido más noticia por el entramado de corrupción que fue descubierto a principios del 2024.

PUBLICIDAD

El funcionario tocó temas como el proceso con la Fiscalía que llevan Olmedo López y Sneyder Pinilla, el proyecto en La Mojana y las diferencias que tiene con las designaciones del presidente Gustavo Petro en el gabinete.

Lea también: “Que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde”: Petro reveló qué preguntarán en la consulta popular

Publimetro: ¿En qué va el proceso de corrupción de la UNGRD?

Carlos Carrillo: No tengo mucha información a parte de la que sale en medios de comunicación, lo que si quiero decir es que este proceso espero que sea ejemplar. Si este escándalo de corrupción se hubiera dado en el gobierno de un Vargas, de un Lleras, de un Santos, de un Vargas Lleras, de un López, de de una de esas casas políticas tradicionales, esto no habría pasado a mayores.

Pero al tratarse de un gobierno de ruptura, de un gobierno que genera una fractura en la historia política colombiana, pues obviamente los enemigos del gobierno y también unos sectores claramente alineados dentro de la prensa hegemónica, se dedicaron a amplificarlo y a no dejarlo morir.

Eso tiene una consecuencia que puede ser negativa para el gobierno, pero es buena para el país y es que muy seguramente de aquí en adelante escándalos de corrupción como el que sucedió en la UNGRD y que habían sucedido siempre en el pasado, no van a pasar de agache.

PUBLICIDAD

Yo sí espero que este proceso jurídico sea también ejemplar y que los responsables paguen, pero no solamente los lavaperros que estaban sentados aquí en esta oficina, sino quienes están detrás de ellos.

PM: Cuando usted asume el cargo, el presidente Petro le pidió investigar y poner en evidencia a los culpables ¿Qué fue lo que encontró en la UNGRD cuando asumió la dirección?

Yo creo que es bien importante aclarar que lo que me pide el señor presidente es que colabore con la justicia y eso es lo que hemos venido haciendo desde el día uno hasta hoy.

Yo me encuentro una entidad desvencijada, desmoralizada, pues básicamente en ruinas y hoy puedo decir que un año después esta entidad es otra; que es sustancialmente distinto, que está operando, que está cumpliendo con su misión a pesar de muchísimas dificultades que ha traído el escándalo porque ese escándalo no es gratuito. Ese escándalo ha tenido unas consecuencias muy duras para la entidad, pero aquí estamos y estamos haciéndonos responsables de la vida de 50 millones de colombianos.

PM: ¿Qué pasará finalmente con el proyecto de los carrotanques en la Guajira?

Esos carro tanques ya tienen una destinación, de los 80 que compraron estos hampones, de hecho ellos compraron 120. Yo le recuerdo que uno de los primeros anuncios que yo le hice al país en esta dirección fue que no eran 40 carrotanques como como habían investigado algunos periodistas, sino que eran 80.

Después resultó que no eran 80, sino eran 120. Los 40 últimos también se los habían comprado a Impoamericana Roger SAS y pues logramos detenerlos y ahorrarle al estado 52 mil millones de pesos.

De ese modo, los 80 carrotanques tienen ya una destinación, muchos de ellos fueron ya entregados a algunos departamentos, a la Armada, a la Defensa Civil y ocho de estos vehículos, más pequeños van a quedarse en la Guajira como cumplimiento a una sentencia, pero eso no implica que nosotros hayamos dejado entregar agua en la Guajira.

Hemos entregado más de 120 millones de litros en este año de agua potable en la Guajira. No a través de esos carrotanques, porque esos carrotanques no se compraron para solucionar el problema de agua en la Guajira. El problema es tener un suministro constante de agua potable. No puede ser que usted lleve un carro tanque el lunes de la otra semana y después no vuelva nunca más.

PM: ¿Se recuperará el dinero perdido en el entramado de corrupción?

De momento en el proceso que se está adelantando solo se van a recuperar 10 mil millones de pesos, yo sí considero que es muy poca plata. El subdirector Sneyder Pinilla pagaba, no sé, algo así como 600, 500 millones de pesos, Olmedo López que es una de las cabezas de esta organización criminal, pagaba 700 millones de pesos.

Entonces yo creo que es insuficiente para la magnitud del escándalo. Imagínese usted cuántos cientos de contratos se firmaron en casi un año que estuvo ese señor acá.

PM: Publimetro tuvo la posibilidad de ir a La Mojana a dialogar con los habitantes y detallar la problemática. ¿Qué ha pasado con las inundaciones?

la Mojana es uno de los grandes desafíos que han tenido todos los gobiernos, no solamente este. Hay una diferencia y es que este es un gobierno comprometido con unos sectores más que con otros.

Eso no quiere decir que no se gobierne para todos, pero sí hay un énfasis, hay un énfasis por ejemplo, en los pequeños y medianos productores de arroz, hay un énfasis en los campesinos, hay un énfasis en los desposeídos. Los que pueden valerse por sí solos, no creo que necesiten priorizarse dentro de las ayudas del estado.

En Colombia ha pasado algo que es bastante condenable, el esfuerzo fiscal que el Estado hace para ayudar, no se dirigen muchos casos a los más pobres, sino a los megaricos del país. Creo que no hay nadie más subsidiado que Luis Carlos Sarmiento Angulo en este país.

Entonces, ahí en La Mojana hay unas tensiones políticas complejas, hay unos actores políticos que hacen campaña, que atacan, que no le sirve nada y que quieren convertir La Mojana en potreros.

Lo que nosotros hemos planteado son dos obras en el punto de Caregato que es el más polémico, pero no es el único. Esta vez el río Cauca rompió ahí, pero antes había roto en en Nuevo Mundo, en en la boca del cura, aquí, allá, en todas partes.

Vamos a ensanchar el canal de la esperanza a través de una obra de emergencia de 17 mil millones de pesos, esto será a un un trabajo de 25 mil horas de maquinaria amarilla y que nos va a permitir que el río Cauca mayoritariamente recupere su su cause.

PM: ¿Cómo es su relación con el presidente Gustavo Petro?

Yo al señor presidente lo respeto profundamente y le reconozco que nos permitió a las izquierdas acceder a escenarios de poder a los que nunca habríamos podido acceder si no hubiera sido por su triunfo en el 2022.

Y ese es un triunfo que se da en el marco de una coalición, yo a veces siento que muchos de de mis copartidarios o de las personas que están en este lado del espectro político no han entendido eso. A mí esa coalición en el momento en el que se planteó no me gustó, y estamos hablando de finales del 2021, yo me quejé, puse varios trinos que ahí están porque yo no borro trinos.

Entré en unas discusiones públicas con mi partido, con X y con Y, pero llega un punto en donde quien era el candidato que era Gustavo Petro tomó unas decisiones, y la decisión era hacer una coalición con el santismo, que es una vertiente del liberalismo.

Esa coalición pues obviamente tiene que cogobernar, porque usted no hace una coalición para no participar.

Y ahí es donde se han dado este tipo de tensiones que yo considero que entorpecen el funcionamiento del gobierno. Yo puedo tener todas las quejas sobre algunas personas del gabinete, pero yo no soy quién para cuestionar las decisiones del presidente, porque el presidente es el que manda, punto, así es como funciona el sistema.

Si el tiene el criterio para poner a X o Y en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de lo que sea y también para ponerme a mí, yo no puedo poner al presidente a elegir. Eso creo que es incorrecto. O sea, yo no puedo decir, ‘Presidente, es que son ellos o yo’.

Yo hago mi trabajo tanto como puedo, lo hago con con devoción, lo hago con con cariño por este país, pero pues las pujas internas creo que son algo en lo que yo no me debo meter porque tengo un tiempo muy corto, tengo muchas cosas por hacer.