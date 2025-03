Armando Benedetti aseguró que no cree que todas las reformas sociales del Gobierno Petro estén “muertas”

El aparentemente inevitable hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado ha generado una tormenta en el mundo político. El presidente Gustavo Petro aseguró que presentará esta propuesta y la reforma a la salud en una consulta popular. Entre tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha criticado duramente a los congresistas que decidieron poner la firma en la ponencia negativa para la reforma laboral.

En la mañana de este miércoles 12 de marzo, Benedetti dio varias entrevistas en distintos medios de comunicación refiriéndose al panorama político. “No creo que las reformas todas estén heridas o muertas”, aseguró el ministro del Interior en diálogo con la emisora W Radio.

Allí también aprovechó para cuestionar a los congresistas que buscan hundir la reforma laboral. “No hubo comunicación, no se pudo sentar en la mesa con los miembros de la Comisión Séptima”, señaló Benedetti.

A su vez, en una entrevista posterior con Noticias Caracol, el ministro se refirió a la postura de los senadores de esa célula legislativa. “No es que no nos guste la decisión del Congreso. Es que no hubo decisión ni intención de decisión. Y le voy a poner el ejemplo: de los 14 miembros de la Comisión Séptima, ocho dijeron que firmaron la ponencia y seis son ponentes. Cuando hay ocho firmando automáticamente lo que usted nota es que hay una decisión arbitraria de no discutir el proyecto”, concluyó el ministro Benedetti, quien también fue senador de la República durante varios períodos.

Benedetti aseguró que hubo un “pacto de sangre” entre los congresistas

Benedetti también señaló que no hubo votación ni discusión. “Aquí no se votó, aquí no se debatió. Aquí firmaron una ponencia negativa ocho personas de las cuales dos no son ponentes. Eso es clave e importante, porque esa es la prueba reina de que ese pacto de sangre es sospechoso”, indicó Benedetti.

Por último, señaló que nunca había visto que los ponentes de un proyeccto no se sentaran con el Gobierno a discutir el proyecto de ley.