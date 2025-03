Tribunal Administrativo de Boyacá anula elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja

En un fallo que marca un hito en la política local, el Tribunal Administrativo de Boyacá anuló la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027. La Sala Dual de Decisión No. 2 declaró la nulidad del acto electoral, tomando en cuenta varios aspectos procesales que afectaron la validez del acto de elección.

El tribunal dictaminó que la elección de Krasnov, registrada en el formulario E-26 ALC el 3 de noviembre de 2024, no cumplió con los requisitos legales establecidos. Tras un análisis detallado de las razones expuestas en la sentencia, se ordenó la cancelación de la credencial que lo acreditaba como mandatario electo, según el formulario E-27.

Tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría Nacional del Estado Civil presentaron excepciones en el proceso, alegando que no tenían legitimación para actuar en el caso. El Consejo argumentó falta de legitimación en la causa por pasiva, mientras que la Registraduría invocó la falta de legitimación material en la causa por pasiva. No obstante, el tribunal consideró que ambas excepciones no estaban debidamente probadas, lo que permitió continuar con la nulidad de la elección.

Este fallo pone de manifiesto la importancia de los procedimientos legales en los procesos electorales y refuerza la necesidad de garantizar transparencia y legalidad en la elección de los representantes públicos. En este sentido, el Tribunal Administrativo de Boyacá subraya que la decisión busca velar por el cumplimiento de los principios democráticos.

La sentencia fue comunicada a las entidades responsables, incluyendo la Organización Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, se notificó al gobernador del departamento de Boyacá para que tome las medidas necesarias en cuanto a la gestión administrativa y política de la ciudad.

El fallo aclara que no habrá condena en costas, es decir, las partes involucradas no deberán asumir gastos adicionales derivados del proceso judicial. Una vez que la decisión quede en firme, el expediente será archivado y se realizarán las anotaciones pertinentes para dar por concluido el proceso judicial.