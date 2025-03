La emotiva carta que Érika Morales, la joven que solicitó la eutanasia, dejó antes de morir

Érika Morales, una joven cuadrapléjica que solicitó la eutanasia, sufrió complicaciones de salud y murió el 1 de marzo de 2025 antes de recibir el procedimiento. Antes de su fallecimiento, Érika dejó un emotivo mensaje. En compañía de su familia, ella expresó lo que sintió mientras estuvo lidiando con la enfermedad y conmovió a todas las personas que siguieron su caso.

PUBLICIDAD

Vea también: ADRES denuncia fraude por parte de 36 IPS que facturaron servicios médicos sin infraestructura física

La historia de Érika Morales

El 2 de agosto de 2021, Erika sufrió una brutal agresión en una discoteca, donde dos mujeres la golpearon en la cabeza con una botella tras una pelea. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada de inmediato al hospital, donde fue inducida a un coma.

Tras un año y siete meses sin mostrar signos de recuperación, finalmente despertó, pero había perdido por completo la movilidad de su cuerpo. “Perdió totalmente su movilidad y su capacidad para respirar por sí misma. El especialista habló con mi madre y le dijo que el pronóstico no era alentador”, relató su hermana.

Después de más de un año y medio hospitalizada, Erika regresó a su hogar, donde fue atendida por sus familiares. Sin embargo, su estado de salud se deterioró aún más tras ser diagnosticada con una úlcera en grado cinco, lo que le provocó un dolor constante.

¿Qué dice la carta de despedida de Érika Morales?

Según el testimonio de su hermana, Erika había perdido la tolerancia a la alimentación y estaba extremadamente debilitada. A través de un método de comunicación basado en el movimiento de su cabeza para seleccionar letras, expresó su deseo de terminar con su sufrimiento: “Escuchen mis palabras y espero me entiendan. Es muy difícil para mí y para mi familia. Prácticamente, vivo gracias a la ventilación mecánica, y eso me parece injusto, porque para mí no es vida, es solo una existencia artificial. Estoy cansada de depender de todos y, lo más duro, es que soy consciente de absolutamente todo. Aparentemente, me ven bien, pero no es así. Realmente no me siento bien. No sean egoístas, en serio, estoy cansada, no doy más. La psicóloga ya habló conmigo y está de acuerdo con mi decisión, porque, en realidad, ¿para qué mantener a una persona tan joven como yo sufriendo?”.

Erika cursaba noveno grado de bachillerato cuando ocurrió la agresión. “Era una joven estudiosa”, recordó su hermana. La EPS Emssanar, encargada de su atención médica, no respondió con prontitud a su solicitud de eutanasia, lo que llevó a su familia a viralizar el caso en redes sociales. Finalmente, el 1 de marzo, su hermana confirmó su fallecimiento con un emotivo mensaje en WhatsApp: “Vuela muy alto, mi bello ángel, te amo hermanita siempre”.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Capturaron a un peligroso feminicida en Quindío: estaba prófugo de la justicia desde el 2024

Confirmaron que a Érika Morales no le hicieron la eutanasia.

Aunque algunos medios han informado que su muerte ocurrió mediante el procedimiento de eutanasia, esta versión no había sido confirmada por sus familiares. Sin embargo, el 2 de marzo, Tatiana Morales, hermana de Érika, confirmó en redes que ella falleció por complicaciones médicas y no alcanzó a recibir la muerte asistida

Respecto a sus agresoras, identificadas como Glair Gómez y Leidy León, no se han reportado avances significativos en el proceso judicial. La Fiscalía seccional de Samaniego continúa con la investigación, pero hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el caso.