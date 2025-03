“No le quiten las cositas a uno que trabaja”: en medio de lágrimas conductor denunció que guerrilla quemó su vehículo

El departamento del Chocó, ha sido históricamente una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en el país, pues su ubicación estratégica, con acceso tanto al océano Pacífico como a la frontera con Panamá, lo convierte en un corredor clave para el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas controladas por grupos armados ilegales. En los últimos meses, los conflictos entre los diferentes grupos armados han provocado temor en la comunidad, confinamientos, desplazamientos y una grave crisis humanitaria.

A través de redes sociales, se viralizó un claro ejemplo del poder de estos grupos armados en el territorio, pues un conductor, compartió un video en el que denunció que la guerrilla le había acabado de quemar su camión.

“Me la quemaron, me quemaron el carrito, aquí en la vía al Chocó, hagan lo que que quieran pero por qué le quitan las cositas a uno que trabaja, así no es, quemen lo que quieran, pero uno trabajador que le quitan a uno el carrito con el que trabajar, así no es ELN, no hagan eso con la gente humilde”, decía el hombre en medio de lágrimas.

Como respuesta al video, internautas se solidarizaron y otros echaron la culpa a actores políticos reconocidos del país. “Uribe está desesperado en seguir haciendo daños al pueblo con tal de hacer quedar mal al gobierno”, “el ELN no es guerrilla, son paras desde hace rato, Uribe no los combatió”, “no más izquierda, no más Petro, no más guerrilla, vamos todos por Uribe o por el que se ponga”, “necesitamos un Bukele, pobre gente la que aún piensa en que Uribe hizo algo por este país, lo único que hizo fue enriquecerse él y sus amigos, vender las empresas del estado”, fueron algunos de los comentarios de respuesta al video.