Capturan en El Dorado a mujer que habría citado a otra para asesinarla a puñaladas

Este viernes, 28 de febrero, se conoció que cuando pretendía ingresar a Colombia luego de un viaje a Denver, Estados Unidos, fue capturada Nicol Alexandra Torres, la mujer es señalada por que habría asesinado a puñaladas a Yeimis Daniela Vargas Parra, de 19 años, luego de citarse a través de las redes sociales. El hecho se registró en el departamento de Santander, en el municipio de Cimitarra.

A Torres las autoridades la empezaron a buscar desde ese fatídico día, 21 de septiembre de 2024, cuando ambas mujeres se citaron para una pelea a través de las redes sociales.

La mujer tenía circular azul de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, y cuando se disponía a pasar por seguridad en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, fue detenida por el delito de homicidio agravado.

“Este resultado operativo se logró gracias al trabajo coordinado entre las unidades de investigación criminal e inteligencia de la Policía Nacional, en articulación con agencias internacionales, lo que permitió la ubicación y captura de la indiciada en territorio colombiano, garantizando que este caso no quede en la impunidad”, explicó la Policía según El Colombiano.

Según se pudo establecer, Nicol y Yeimis tenían una relación tensa a través de las redes sociales y fue ahí en donde se citaron a las 4:00 a.m. de ese sábado para una pelea.

Mauro Osorio, el primo de Yeimis Daniela, contó al mismo medio, que las diferencias porque “ellas se llevaban mal por un tema de reacciones en las publicaciones de Facebook. También comentarios groseros e ‘indirectas’, que cada una posteaba”.

Finalmente se encontraron esa madrugada, pero lo que no sabía Yeimis era que Nicol tendría un arma blanca: “Mi prima no llevaba nada. Iba con la novia solamente. Ella no pensó que la pelea iba a ser a cuchillo”, agregó el primo.

La joven hirió dos veces en el tórax de Vargas, dejándola malherida y tendida en el suelo del sector, para luego huir del lugar con rumbo desconocido.