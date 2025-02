Francia Márquez reveló que presentó renuncia al Ministerio de la Igualdad hace un año: Petro no la había aceptado

En la noche de este jueves 27 de febrero se conocieron los cambios que quedaron en firme en el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro. El evento se realizó en el Teatro Colón y hubo un detalle que hizo ruido en la opinión pública: la ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez en la presentación de los nuevos ministros. Vale decir que allí mismo se conoció que Márquez ya no estaría al frente del Ministerio de la Igualdad y en su reemplazo llegaría el líder social y antropólogo Carlos Rosero.

PUBLICIDAD

(Lea también: “Uribe era el que coordinaba lo militar”: desempolvan testimonio clave en caso contra el expresidente).

Después de este evento, la vicepresidenta le concedió una entrevista a la emisora W Radio. En ese espacio contó cómo fue su salida de la cartera ministerial y explicó por qué publicó un comunicado de prensa en el cual había señalado previamente que había hecho denuncias de corrupción y que temía por su vida.

“Yo presenté mi renuncia hace más o menos un año. En su momento, el presidente no la aceptó. Y en esta coyuntura, él optó por designar a otra persona para seguir liderando este Ministerio. Para seguirlo liderando”, reveló Francia Márquez.

No obstante, indicó que seguirá al frente de la Vicepresidencia trabajando en cada territorio para garantizar los derechos de los ciudadanos.

Vicepresidenta Francia Márquez reconoció “diferencias” con Petro

Pese a ese trabajo, no escondió que su relación con el presidente Petro se ha deteriorado. En la entrevista con W Radio también recordó sus declaraciones en el Consejo de Ministros de comienzos de febrero que generó una crisis política dentro del Gobierno.

“Yo creo que tengo algunas diferencias con el presidente y yo se las expuse al país en el Consejo de Ministros que fue televisado. Diferencias en términos de las formas, las situaciones de corrupción que el país sabe que se vienen presentando. Y diferencias con algunas personas, que también lo manifesté en el Consejo de Ministros, en la forma en la que estas personas han actuado dentro de su papel”, concluyó la vicepresidenta.

PUBLICIDAD

En efecto, durante el Consejo de Ministros generó una gran controversia una declaración que hizo Márquez sobre la partcipación de la canciller Laura Sarabia y del nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen de este Gobierno y las cosas que comparto de este Gobierno. Y no me parecen en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle respéteme, que soy la vicepresidenta. Y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esa persona que tiene gran parte de responsabilidad con lo que está pasando. Se lo digo de cara al país”, sostuvo en su momento Francia Márquez.