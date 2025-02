Sofía Petro le recriminó a las feministas por no querer ocupar cargos en el Gobierno si hay machistas en él

Armando Benedetti ha estado envuelto en varias polémicas durante todo el Gobierno Petro, lo que lo ha puesto en el ojo del huracán varias veces, pero, en contra parte, lo ha tenido rotando por varios puestos dentro del Gobierno. Ha sido embajador en Venezuela, embajador de Colombia ante la FAO, jefe de gabinete y ahora ministro del Interior. Precisamente, el nombramiento de Benedetti como jefe de Gabinete fue lo que encendió la polémica, ya que la exministra de Ambiente Susana Muhamad aseguró en su momento que como feminista no podía trabajar con Benedetti. Ahora, hasta Sofía Petro se metió en medio de este problema.

La hija del presidente Petro, Sofía Petro Alcocer, se metió en medio de la polémica de las feministas y Armando Benedetti, aunque no se atrevió a mencionarlo directamente. “Si las mujeres feministas del gobierno solo pudieran ocupar sus cargos a condición de que no haya ningún machista en el Estado, no podrían trabajar nunca en él. Responsabilizar a las mujeres que abren espacios para las demás por el machismo del gobierno no es muy sororo”, escribió en su cuenta de X.

Sumado a esto, Sofía Petro aseguró que “no creo que exista ningún partido libre de machismo hoy en Colombia. Las mujeres feministas que están dentro de estos libran batallas constantemente por ganar espacios de poder. Muchas gracias a todas ellas. Ojalá menos de medir con feministómetros y más de unirnos por la causa”.

Con estos trinos varias personas entendieron que más que criticar a Armando Benedetti se fue contra Susana Muhamad y las feministas que pretenden trabajar en un Gobierno libre de machistas. Les recordó que la lucha se da desde los puestos de poder a los que logran acceder, no saliéndose a la primera que se encuentran con alguien que no les agrada.