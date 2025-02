Accidente en TransMilenio en la calle 80 tras concierto de Shakira: revelan primera hipótesis de lo ocurrido

El grave accidente que sufrió un bus de TransMilenio sobre la 1:30 de la madrugada de este jueves 27 de febrero en la calle 80 con carrera 90 dejó por lo menos 11 personas heridas, según la información preliminar compartida por TransMilenio. El vehículo transportaba a los fanáticos de Shakira que venían saliendo del concierto. Entre tanto, ya se conoció una primera hipótesis sobre lo ocurrido.

Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo hace unos minutos, la gerente de la empresa TransMIlenio, María Fernanda Ortiz, reveló la información que dieron las personas que se encontraban heridas.

“Tenemos información preliminar de las personas que estuvieron en la escena de que hubo un carro particular que no respetó el semáforo en rojo y por eso se causó el accidente. Sin embargo, hasta el momento todo está siendo investigado por la Policía y no podemos confirmar la información sobre el accidente”, detalló Ortiz.

En efecto, todo apunta a que el carro particular colisionó con el bus de TransMilenio y este, a su vez, perdió el control y chocó a una moto.

Por lo pronto, se sabe que los heridos están siendo atendidos en centros asistenciales.

“Este accidente en la operación troncal no tuvo una afectación, porque inmediatamente decidimos hacer el contraflujo y nuestros buses siguieron circulando. En sentido occidente-oriente usaban uno de los carriles oriente-occidente. Y

Más de 4.500 personas se transportaron en TransMilenio tras el concierto de Shakira

Entre tanto, la gerente Ortiz lamentó el hecho y señaló que, pese a todo, el balance del transporte de los asistentes al concierto de anoche fue “bastante positivo”. De acuerdo con sus cifras, consiguieron evacuar a los fanáticos de Shakira en solo una hora. En total, se registraron cerca de 4.500 pasajeros en el sistema de transporte público masivo.

La gerente agregó que en la segunda fecha, que se llevará a cabo este jueves 27 de febrero, la operación de TransMilenio también garantizará el regreso de los fans a sus casas.