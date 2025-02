Petro le mete presión a la Corte Constitucional asegurando que todo colombiano actual se pensionará

El presidente Gustavo Petro nuevamente salió en defensa de su reforma pensional y le metió presión a la decisión Corte Constitucional. En sus redes sociales el mandatario se atrevió asegurar que todos los colombianos y “los que van a nacer” tendrían asegurada la pensión.

PUBLICIDAD

Lea también: Petro le acepta la renuncia protocolaria al ministro de Minas y ya le tendría listo el reemplazo

"Toda colombiana y colombiano debe entender lo que se está jugando en la reforma pensional.A partir de la reforma pensional, toda persona colombiana actual, o que vaya a nacer, tiene derecho garantizado a pensionarse o a un bono pensional. Eso nunca había pasado", escribió el jefe de Estado.

Es importante señalar que el proyecto bandera de Petro, ya había sido aprobado en el Congreso de la República; no obstante, la Corte Constitucional ahora está revisando la ponencia, donde la oposición espera que de declare nula la ley.

Petro ha sido reiterativo en que la corte no puede declarar como no válido el proyecto, ya que el trámite de la reforma no tuvo irregularidades cuando se discutió en el Congreso.

“Con mucha sabiduría jurídica el constitucionalista Uprimmy desmonta con argumentos la tesis de la irregularidad por ausencia de debate, de la aprobación de la reforma pensional, cuando lo que ha existido es un debate de dos años, profundo y extenuante, de la reforma en la opinión pública, en el Congreso y, en particular, en la Cámara y en su último debate en Cámara”, señaló el mandatario.

Ante este escenario, Petro y algunos de sus allegados en el gobierno, han llamado a movilizarse como respuesta a respaldar la reforma.