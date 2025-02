Suspendieron desalojo de refugio para animales en Bogotá, pero dieron mala noticia

En la mañana de este viernes 21 de febrero se presentó una fuerte polémica en Bogotá después de que se conoció que las autoridades estaban adelantando un operativo con el fin de desalojar un refugio para animales ubicado en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital. El operativo, sin embargo, fue suspendido.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, el refugio lleva el nombre de ‘Callejeros Fontibón’ debido a que allí les dan refugio a decenas de animales callejeros que no tenían dónde más ir.

Después del revuelo generado por estos hechos, varias figuras públicas les hicieron reclamos a las autoridades. La senadora Andrea Padilla, conocida por abanderar la lucha por los derechos de los animales en el Congreso, comunicó horas más tarde que habían conseguido suspender el desalojo.

“Era un desalojo anunciado que intentamos evitar y postergar, pero había orden judicial por ocupación ilegal de predio privado. Lo importante ahora es garantizar que los animales estén bien (que no se pierdan ni resulten heridos) y que ninguna persona sea agredida (alcalde Carlos Fernando Galán: no era necesario meter al esmad). Nos informaron que hay a dónde llevar a los animales, pero, al parecer, no es cierto”, aseguró Andrea Padilla en su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, le pidió a la Personería de Bogotá al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal salvaguardar los derechos tanto de los animales como de las personas que los cuidaban Y recordó que en total son 16 gatos y 35 perros.

La suspensión del desalojo del hogar para animales fue temporal

Luego, la congresista publicó un video en el cual dio más detalles de lo ocurrido. Si bien indicó que el desalojo fue suspendido, aseguró que solo se frenó esa diligencia temporalmente.

“Esta operación de desalojo se estaba haciendo en cumplimiento de una orden judicial de segunda instancia por la ocupación ilegal de un predio. Es un proceso que venimos acompañando desde hace un tiempo. Lamentablemente, las propuestas que se han ofrecido de traslado no han sido aceptadas”, dijo Padilla.

También señaló que aún están evaluando durante cuánto tiempo se suspenderá la diligencia de desalojo con el fin de garantizar la reubicación de los animales.