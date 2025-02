Miguel Uribe fue utilizado otra vez para difundir una ‘fake news’: tuvo que salir a aclarar la situación

Miguel Uribe es una de las figuras de la oposición y de la derecha de Colombia con más reconocimiento en el país, no solo por su labor como político, sino también por sus conexiones con varias élites políticas a nivel mundial, como lo puede ser con varios congresistas de Estados Unidos. Por esto, en redes sociales empezó a rondar una supuesta declaración que habría realizado sobre la situación de las EPS en Colombia.

La polémica en contra de Miguel Uribe empezó por una publicación que se difundió en redes sociales en la que se falsificaba una pieza informativa de W Radio, en la que se destacaba una supuesta declaración de Miguel Uribe, quien hace poco anunció que buscará la presidencia de la República. “Las EPS presentarían mejor servicio si los usuarios no se enfermaran”, decía la publicación, la cual, además de estar mal escrita, es falsa.

Ante esto, el propio Miguel Uribe salió en su cuenta de X a desmentir esta publicación que estaba siendo replicada masivamente en redes sociales por cientos de personas que son detractoras de él. “Por más que las bodegas pagas con nuestros impuestos quieran sembrar mentiras, a mí no me van a amedrentar. Que sepan Petro y su nefasto Ministro Jaramillo que la defensa de la salud y de los colombianos no para y que voy a hacer todo lo que tenga que hacer para hundir esa espantosa y nociva reforma”, aseguró.

Finalmente, el político que buscará el aval para ser presidente de la República en las elecciones del 2026 les dejó un fuerte mensaje a las personas que están utilizando su imagen para difundir noticias falsas. “Sigan improvisando y sembrando cizaña que acá voy a estar firme trabajando, cosa que Petro y Jaramillo poco hacen”, sentenció Miguel Uribe Turbay.