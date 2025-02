Atracaron a un concejal en la puerta de su casa en el norte de Bogotá: “me apuntaron a la cabeza”

Los robos en Bogotá no se detienen y muestra de ello es un grave hurto que se registró en la noche de este jueves 13 de febrero. Uno de los últimos casos lo protagonizó el concejal de Bogotá Rolando González, quien fue robado cuando se dirigía a su propia vivienda ubicada en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el relato que compartió en el noticiero Arriba Bogotá del canal Citytv, los hechos se presentaron cuando acababa de salir del centro comercial Andino y se dirigía a su casa manejando su vehículo.

“Aquí en la puerta de mi casa, descendí del vehículo y en ese momento, personas en moto, incluido un parrillero hombre, me apuntaron a la cabeza, me minimizaron y me hurtaron una pertenencia que no tenía un valor alto ni mucho menos”, contó el concejal en el noticiero.

Lo que más llamó la atención de la opinión pública, sin embargo, fue que el concejal aseguró que esta no es la primera vez que es víctima de este tipo de delitos. Según advirtió, solo en los últimos dos años ha sufrido un total de tres robos. En esa medida, aseguró que el actuar de las autoridades dejaba en entredicho su efectividad.

No es la primera vez que roban al concejal González

González incluso señaló que en el pasado no solo ha sido objeto de robos, sino también de amenazas que también fueron puestas en conocimiento de las autoridades.

Pese a todo, indicó que después de haber sido víctima del robo fue contactado por la Policía Metropolitana de la capital, el se secretario de Seguridad, César Restrepo, y el propio alcalde mayor, Carlos Fernando Galán. Los funcionarios le señalaron que están tratando de esclarecer lo ocurrido.

Más allá de este caso puntual, el concejal pidió mayor celeridad de las autoridades para actuar con contundencia cuando se presenten este tipo de hechos.