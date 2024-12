“Es un invento de gente sin oficio”: Santos les responde a uribistas que dicen que se aliará con Petro

Pese a que han pasado varios años después de que los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos estuvieron en la Casa de Nariño, siguen dando de qué hablar en el mundo político. Este 8 de diciembre, de hecho, Santos tocó varios temas durante una entrevista. Entre ellos, la posibilidad de aliarse con el presidente Gustavo Petro.

En conversación con la revista Cambio, Santos negó que estuviera planeando unirse al primer mandatario de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2026. Mencionó que, para él, se trata de otro “invento” similar a los que hicieron cuando se encontraba al frente de la Casa de Nariño.

“Eso es como cuando a mí me acusaron de ser parte de las Farc, y hasta me pusieron un título: que yo era el comandante Santiago, que era comunista y que la KGB me había adoctrinado cuando viví en Londres durante los años 70. Eso es un invento de unas personas sin oficio. Es que tal vez lo del petro-santismo se debe a que haya habido exfuncionarios míos trabajando con Petro, como el ministro Alfonso Prada o Alejandro Gaviria, que lo echaron del gobierno en su momento”, aseguró Santos.

Sin embargo, sostuvo que también algunos de sus exfuncionarios estuvieron cerca de otros candidatos presidenciales en 2022, como el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el fallecido Rodolfo Hernández, quien llegó a segunda vuelta con el presidente Petro.

“Y no me digan que mis exvicepresidentes son petristas: Germán Vargas Lleras no creo que sea petrista, como tampoco el general Naranjo. La mayoría de mis exministros están en el antipetrismo o están de presidentes de gremios, como Bruce Mac Master, en la Andi, o Camilo Sánchez, en Andemos. Ese es, pues, un invento de gente sin oficio”, sostuvo el exmantatario.

“Yo traicioné a Uribe cuando hice la paz”

Durante su entrevista también le lanzó varias pullas al expresidente Uribe. De hecho, aseguró que él también estuvo persiguiendo la paz con la extinta guerrilla de las Farc.

“A mí también me llaman traidor. Yo traicioné a Uribe cuando hice la paz. Él quiso hacerla y no lo logró y nosotros sí. Eso es parte de la política. Cómo me gustaría que me recordaran, como un presidente que hizo todo lo que pudo hacer, que hizo el esfuerzo de hacer todo lo que se hizo y que dejó al país un poquito mejor de lo que lo recibió. Con eso me contento”, aseguró el expresidente Santos.