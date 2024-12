¿Lo afectará?: Gustavo Bolívar informó que hay “recortes” en programas del Gobierno Nacional para el 2025

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, llevó a cabo la rendición de cuentas en La Popa, Cartagena, donde informó que el presupuesto de la entidad que en este 2024 fue de 9 billones de pesos, pasará a 5,7 billones en este 2025, por lo que indicó que se presentarán recortes y afectaciones en programas sociales del Gobierno Nacional.

“Si va a haber afectación, yo tengo que ser sincero con la gente. El presupuesto nuestro, que era 10,7 billones, bajó a 9 este año, y va a ser de 5,3 el año entrante entonces, obviamente, tenemos que hacer unos recortes. Estamos estudiando en qué sectores. El Presidente nos ha pedido que, por ningún motivo, sea en Renta Ciudadana, en lo que corresponde a madres cabeza de hogar y adultos mayores. Esos dos sectores no se van a tocar, pero en los demás sí tenemos que hacer recortes”, informó.

De igual manera, Gustavo Bolívar, informó que los programas como Renta Joven, Jóvenes en Paz y hasta la devolución del IVA serían algunos de los que se verán afectados con estos recortes.

“Vamos a ver si dentro de las proposiciones que se presenten en el trámite de la Reforma Tributaria podemos incluir una para que desaparezca el punto del IVA que se incluyó dentro de la reforma de 2019, la Ley de Financiamiento, donde dice que hay que retornar un punto del IVA a las personas más pobres. Todos esos temas se están tocando, no los hemos definido. No podría decir que se tocan o no, pero es lo que estamos estudiando. Sin embargo, definitivamente, con el poco presupuesto que nos dieron, toca”, dijo en declaración a los medios de comunicación.

De igual manera, el director de Prosperidad Social, indicó que en estos momentos no hay tiempo para una constituyente, con respecto a las propuestas de presidente Petro a usar la constitución para sacar adelante las reformas del Gobierno. “Técnicamente no hay el tiempo para hacerlo, porque una constituyente nosotros no la haríamos de manera inconstitucional. Una constituyente tiene que pasar por un proyecto que se apruebe en el Congreso o por recoger firmas, digamos, si se quiere, por iniciativa popular. Pero solo la recolección de las firmas podría tardarnos unos meses. Luego habría que presentarla al Congreso, después llamar a elecciones… Yo creo que no nos alcanzaría el tiempo”.