¿Podemos vivir en la Tierra sin destruirla?

Los recursos naturales del planeta siguen consumiéndose con mayor rapidez mientras la población humana sigue creciendo, hace poco superamos los 8.000 millones de habitantes y, según la Organización de las naciones Unidas (ONU) se espera casi 2000 millones de personas en los próximos 30 años, pasando de los 8.000 millones actuales a los 9.700 millones en 2050.

Según recuerda Klaus Hubacek, catedrático de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Groningen (Países Bajos), hay un límite a la cantidad de consumo que la Tierra puede soportar, y en 2009 los científicos definieron nueve ‘límites planetarios’ como indicadores de cuándo hemos alcanzado ese límite. Cruzarlos puede provocar daños irreversibles en la estabilidad y resistencia de la Tierra.

Hubacek ha dedicado su carrera académica a estudiar cómo se comporta la humanidad en relación con estos límites planetarios, y qué debe cambiar para evitar que los crucemos aún más. Según él, “el cálculo básico es: dado un cierto número de personas en el planeta y los límites planetarios, ¿cuánto podemos consumir para mantenernos dentro de estos límites?”.

“Es posible que no sepamos hasta dentro de muchos años que hemos transgredido los límites planetarios debido a la inercia de los sistemas terrestres”. — Klaus Hubacek, catedrático de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Groningen

Uno de los aspectos más importantes en los trabajos de Hubacek es la división entre ricos y pobres en este planeta, la cual es muy evidente en los niveles de consumo, pues en la actualidad, el 1% más rico de la población mundial produce 50 veces más gases de efecto invernadero que los 4.000 millones de personas del 50% más pobre.

El análisis publicado recientemente en la revista Nature revela cómo los distintos comportamientos de consumo contribuyen a las transgresiones planetarias, y concluye que si el 20% de los consumidores más importantes del mundo modificaran sus hábitos de consumo hacia pautas más sostenibles dentro de su grupo, podrían reducir su impacto ambiental entre un 25% y un 53%.

Hubacek sigue apuntando soluciones cuando identifica transgresiones de los límites planetarios. “Sin embargo, no deberíamos centrarnos tanto en crear nuevas soluciones técnicas, pues ya existen muchas soluciones que no aplicamos”, argumenta.

Finalmente, Hubacek sostiene que no toda esperanza está perdida: la humanidad puede mantenerse dentro de los límites planetarios. Pero parece que hay poca voluntad política para abordar cuestiones como el cambio climático.

Los límites planetarios rebasados

De acuerdo con el Centro de Resiliencia de Estocolmo, el concepto de límites planetarios presenta un conjunto de nueve límites planetarios dentro de los cuales la humanidad puede seguir desarrollándose y prosperando durante generaciones. Actualmente se han rebasado seis.

-Rebasados

Cambio climático: Cambio en la proporción de energía entrante y saliente de la Tierra, causado por el aumento de los gases de efecto invernadero y los aerosoles.

Nuevas entidades: La introducción de entidades novedosas incluye sustancias y productos químicos sintéticos, materiales radiactivos movilizados antropogénicamente e intervenciones humanas en los procesos evolutivos, como los organismos modificados genéticamente y otras modificaciones directas de la evolución.

Modificación de los flujos biogeoquímicos: La alteración de los ciclos naturales de nutrientes de elementos clave como el nitrógeno y el fósforo a través del medio ambiente y los organismos, que son cruciales para sustentar la vida y mantener los ecosistemas.

Cambio del agua dulce: La alteración de los ciclos del agua dulce, incluidos los ríos y la humedad del suelo, repercute en funciones naturales como el secuestro de carbono y la biodiversidad, y puede provocar cambios en los niveles de precipitaciones.

Cambio del sistema terrestre: La transformación de los paisajes naturales, por ejemplo mediante la deforestación y la urbanización, disminuye funciones ecológicas como el secuestro de carbono, el reciclaje de la humedad y los hábitats para la vida salvaje, todas ellas cruciales para la salud del sistema terrestre.

Integridad de la biosfera: La disminución de la diversidad, la extensión y la salud de los organismos vivos y los ecosistemas pone en peligro la capacidad de la biosfera para corregular el estado del planeta al influir en el equilibrio energético y los ciclos químicos de la Tierra.

-No rebasados

Agotamiento del ozono estratosférico: La capa de ozono estratosférico protege la vida en la Tierra de la dañina radiación ultravioleta. El adelgazamiento de la capa de ozono en la atmósfera superior, debido principalmente a productos químicos de origen humano, permite que llegue a la superficie de la Tierra una mayor cantidad de radiación ultravioleta nociva.

Carga de aerosoles atmosféricos: El aumento de partículas en suspensión procedentes de actividades humanas o de fuentes naturales influye en el clima al alterar los patrones de temperatura y precipitación.

Acidificación de los océanos: La acidificación de los océanos es el fenómeno de aumento de la acidez (disminución del pH) del agua de los océanos debido a la absorción de CO2 atmosférico. Este proceso perjudica a los organismos calcificadores, afectando a los ecosistemas marinos, y reduce la eficacia del océano como sumidero de carbono.

5 preguntas a…

Klaus Hubacek catedrático de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Groningen (Países Bajos)

¿Hasta qué punto es insostenible la forma en que utilizamos los recursos de la Tierra?

–Muy insostenible. Tenemos un crecimiento económico exponencial en un mundo de recursos limitados. Eso es imposible a largo plazo. Vemos los efectos expresados en el rebasamiento de 5 de los 9 límites planetarios (siendo el cambio climático sólo uno de ellos), pero también a nivel local y regional, donde tenemos cada vez más fenómenos extremos, como las recientes inundaciones en distintas partes de Europa.

¿Cuál es el límite de consumo que puede soportar la Tierra?

–El problema es que no lo sabemos con certeza. Sabemos que para algunos de los límites planetarios ya estamos fuera del espacio operativo seguro. El problema es que podríamos haber desencadenado algunos de los puntos de inflexión y efectos dominó que aceleran aún más el cambio climático y otros daños irreversibles. Es posible que no sepamos hasta dentro de muchos años que hemos transgredido esos límites debido a la inercia de los sistemas terrestres. Pero vemos cómo se desarrollan esos acontecimientos en los ecosistemas locales y la destrucción que experimentan las personas en su entorno local.

¿Qué daño puede causar a la Tierra traspasar esos límites?

–El problema es que no lo sabemos con certeza. Existen enormes incertidumbres, posibles puntos de inflexión y efectos dominó entre distintos sistemas. Pero vemos récords de calor y aumento de fenómenos extremos, así como destrucción de sistemas locales, pérdida de biodiversidad, etc. No sabemos a qué estamos esperando.

¿Cómo podemos adaptar este estilo de vida para mantenernos dentro de los límites de lo que la Tierra puede dar?

–Todavía tenemos unos 800 millones de personas en situación de pobreza extrema, el 50% de la población vive con menos de 3,80 dólares (en paridad de poder adquisitivo, es decir, menos que el dólar real) al día. En los países ricos, gastamos de media más en nuestros animales domésticos que la mitad inferior (en términos de ingresos) de la población mundial. ¿A qué estilo de vida se refiere? La inmensa mayoría de la población mundial contribuye muy poco al problema.

¿Qué importancia tiene el consumo de los ricos para mantenernos dentro de esos límites?

–Enormemente importante. Los grupos de renta alta son los que más contribuyen. Pero en estos documentos demostramos que algunas modificaciones ya contribuyen en gran medida a reducir el consumo de recursos y el calentamiento acelerado del clima. ¿Creo que es suficiente? No, no lo creo.