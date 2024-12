“El mismo Polo Polo es un falso positivo y no lo sabe”: Margarita Rosa de Francisco no se quedó con nada

Margarita Rosa de Franciso es una de las personalidades colombianas que más ha respaldado el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, en sus redes sociales, la exactriz ha destacado las políticas y programas que se han implementado, por lo que ante la oposición, de Francisco ha sido crítica del debate de algunos congresistas.

En esta ocasión, la también escritora causó polémica en su cuenta de “X” (antes Twitter) al referirse al representante a la Cámara del Centro Democrático, Miguel Polo Polo, como “falso positivo”.

“El mismo Polo Polo es un falso positivo y no lo sabe. Ser un falso positivo también significa ser usado como positivo de las militancias de un poder que no es el suyo”, escribió Margarita Rosa de Francisco.

Ante esto, el mismo Polo Polo le respondió fuertemente señalándola de consumir drogas.

“Margarita, no escupas para arriba, porque si hablamos de ser usados, no olvides que tú has sido usada por las drogas durante muchos años. Tanto que de esa bella mujer que tantos admirábamos, ya no queda nada… solo una resentida y poco agraciada comunista”, escribió el congresista.

Cabe señalar que el tema de falsos positivos ha sido polémico, por las palabras que ha utilizado Polo Polo frente a la cifra de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, señalando de falso el número de casos, incluso tuvo un problema con las Madres de Soacha, organización que reúne a las madres de los hijos que fueron víctimas de los falsos positivos.