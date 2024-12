Dejan en libertad a Andrés Camilo Sotelo presunto responsable de la muerte del hijo del Inspector de la Policía

En las últimas horas se conoció que Andrés Camilo Sotelo el presunto responsable del homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, inspector de la Policía Nacional, fue dejado en libertad, porque según el juez, la Fiscalía General de la Nación no tiene una sola prueba contundente que demuestre que Sotelo disparó el arma que le provocó la muerte a Rincón.

Para el juez 76 de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía no tiene una prueba contundente que demuestre que Sotelo le provocó la muerte al hijo del general William Rincón.

Quedó en libertad presunto responsable de la muerte de Juan Felipe Rincón

Este es un caso que ha generado gran impacto en la opinión pública, por las circunstancias que rodearon el hecho. Aunque los hechos no son claros, ni se ha logrado identificar a los determinadores del homicidio del joven de 21 años, en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá, la Fiscalía solicitado la captura de Sotelo, como el presunto responsable de activar el arma que perforó los pulmones de Juan Felipe, lo que le provocó una hemorragia interna que acabó con su vida.

La evidencia con la que se basó la Fiscalía, fue el testimonio de Sergio Rico, escolta de la víctima, y algunos de los videos que se presentaron, que fueron captados por las cámaras de seguridad.

Durante la audiencia, el juez se refirió a la necropsia y los informes balísticos del CTI, a través de los cuales se demostró que Sotelo no pudo haber disparado el arma, porque no portaba una de fuego sino de aire comprimido no mortal.

El juez también indicó que solo el revólver del escolta tenía la capacidad de causar una herida de esa magnitud. “Está probado aquí que la única arma de fuego apta para disparar es la pistola Sig Sauer y que frente al arma que portaba al momento de los hechos Andrés Sotelo era la arma de co2, arma que no era apta para disparar contrario a la pistola Sig Sauer que sí fue apta para disparar”, afirmó durante la audiencia.

Aunque Sotelo recupera su libertad, sigue vinculado al proceso judicial que se adelanta en su contra.