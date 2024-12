María Alejandra Benavides reveló ante la Fiscalía un pacto entre Ricardo Bonilla y otros funcionarios

Se conocieron nuevos audios de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, de lo que confesó ante la Fiscalía General de la Nación y del pacto que existiría entre el ministro de Hacienda, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, que tenían como objetivo destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación comprando congresistas.

PUBLICIDAD

También le puede interesar: Se conoce la identidad de los colombianos accidentados en bus entre Francia y España

La mano derecha de Bonilla, le reveló a la Fiscalía los detalles de una operación exprés ejecutada en diciembre de 2023 para aprobar en menos de diez días multimillonarios créditos.

María Alejandra Benavides reveló entramado para aprobar multimillonarios créditos por Ricardo Bonilla

Según la exasesora, tres altos funcionarios del gobierno habrían hecho un pacto con el fin de poder comprar congresistas a través de contratos con la Unidad de Gestión de Riesgo por 92.000 millones de pesos.

Benavides comprometió en este entramado directamente al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y al asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo.

“El ministro Velasco me llama al celular. Me dice: ‘María Alejandra, ¿cómo van los temas?’. Y yo digo: ‘¿Qué está haciendo el ministro Velasco llamándome?’. Yo le dije: ‘ministro, estoy esperando la instrucción del ministro Bonilla’. Y esto me lleva a un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de esto. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre votan un solo crédito”, dice el audio revelado y conocido por Noticias Caracol.

Benavides aseguró que el gobierno necesitaba que la comisión interparlamentaria de crédito público, integrada por congresistas, tenía que darle concepto favorable a créditos internacionales que sumaban más de 1.000 millones de dólares.