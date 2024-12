Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y su pareja, Julián Caicedo cuentan cómo rompieron el silencio sobre su relación

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y su pareja Julián Caicedo compartieron su historia personal con la revista Semana, revelando cómo su relación comenzó y cómo el proceso de salir del clóset impactó sus vidas. Roa, quien había mantenido su orientación sexual en privado durante más de seis décadas, relató el desafío que representó abrir su corazón y enfrentar los juicios externos.

Durante muchos años, Roa mantuvo su vida privada alejada del ojo público. “Yo pasé 62 años de mi vida sin que nadie supiera cuál era mi orientación sexual ni con quién vivía o no”, confesó el presidente de Ecopetrol. A pesar de su trabajo de alto perfil, donde la visibilidad y la figuración son inevitables, Roa se mostró firme en su decisión de no compartir detalles de su vida amorosa. Sin embargo, la situación cambió cuando los medios de comunicación expusieron su relación con Julián Caicedo, un joven profesional.

Roa relató el doloroso momento en que su vida personal fue expuesta: “El día más difícil fue cuando sacaron mi relación con Julián en los medios, prácticamente volvieron un calendario con fotos de él”. Este evento público marcó un hito en su vida, ya que se vio obligado a enfrentar su sexualidad frente a un público profesional que desconocía su historia personal.

Uno de los momentos más emotivos de su relato fue cuando recordó cómo su madre reaccionó al enterarse de su orientación sexual. “Mi madre, por ejemplo, cuando se enteró, me dijo: ‘Hijo, yo no entiendo el mundo moderno, no sé nada, lo único que sé es que lo amo y lo voy a seguir amando por toda la vida’”, relató Roa. Esta respuesta de apoyo y amor incondicional de su madre fue un aliciente para que el presidente de Ecopetrol enfrentara el estigma social de manera tranquila, ya que, según él, “nunca fue un tema relevante ni un tema sobre el cual alguien pusiera una sombra de duda”.

Roa y Caicedo se conocieron hace seis años en Cartagena, en un evento empresarial. “Vi en Julián a una persona muy apuesta, muy organizadita, muy bien parada”, recordó Roa, quien se acercó a él para iniciar una conversación. Dos meses después, ambos coincidieron en Bogotá y comenzaron una relación de amistad que con el tiempo se transformó en una relación de pareja. “Llevamos seis años de conocidos y cuatro años como pareja, viviendo”, mencionó Roa.

Por su parte, Julián Caicedo también rememoró su primer encuentro con Roa: “Nos conocimos en un evento empresarial en Cartagena, me fui a acercar a tomar un café y lo vi, empezamos a conversar”, relató, destacando la química que sintieron desde el primer momento.

Matrimonio y planes a futuro

Aunque la pareja no ha considerado el matrimonio como una prioridad hasta ahora, el tema ha sido parte de las conversaciones entre ellos. Tampoco han contemplado la adopción de hijos, ya que, según ambos, ya tienen “tres gatos y varios sobrinos”. A pesar de no haber dado ese paso formal, la relación de Roa y Caicedo se caracteriza por un profundo respeto y cariño mutuo, consolidando una conexión que va más allá de los convencionalismos sociales.