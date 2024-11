“Nuestros familiares no son un objeto”: madres de falsos positivos a quienes piden cédulas de 6.402 víctimas

Continúa la discusión pública sobre los 6.402 casos de falsos positivos registrados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque ese tribunal ha indicado que la cifra fue producto del cruce de varias bases de datos, el congresista Miguel Polo Polo y otras figuras públicas han pedido que se publiquen los números de cédula y los nombres de las víctimas. Ante esta polémica, la JEP publicó más de 1.900 nombres de las víctimas y agregó que publicará la totalidad de los nombres una vez se cierre el macrocaso 03.

“Hoy la organización de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), magistradas y magistrados, funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz leyeron cerca de 2 mil nombres de víctimas documentadas por la JEP que fueron presentadas como bajas en combate por exintegrantes de la fuerza pública, los demás nombres serán dados a conocer al concluir la fase nacional”, indicó la JEP.

Los nombres fueron revelados en medio de un evento conmemorativo que hizo la JEP con las familias de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Allí asistieron varias integrantes de las Madres de Falsos Positivos de Colombia.

Madres de los falsos positivos pidieron poner el foco en los militares señalados de los crímenes

Jacqueline Castillo, vocera de la organización, manifestó su descontento con quienes exigen la publicación de los datos de las víctimas.

“Nuestros familiares no son un objeto. No los estamos comercializando, no están a la venta. No tendríamos por qué exponer públicamente los nombres de nuestros familiares. ¿Por qué? Tal vez por querer darles gusto a todos estos negacionistas que aún hay. No hay derecho. ¿Por qué no pedimos como sociedad que se publiquen los nombres de los militares que estuvieron involucrados en las muertes de nuestros familiares, que son más de 4.500″, sostuvo Jacqueline Castillo.