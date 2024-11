La comunidad le quemó la casa al padrastro de Sara Camacho tras confirmarse que fue abusada por él

La comunidad del municipio de Guamal, en el departamento del Meta, tuvo que esperar 10 días para que los resultados del Instituto de Medicina Legal de Bogotá revelaran quién sería el presunto responsable de la muerte de la pequeña Sara Camacho, una niña de tan solo 5 años. Sara había sido encontrada el pasado 18 de noviembre gracias a la llamada del padrastro de la niña, quien alertó por el estado de salud de la menor; ella fue encontrada envuelta en unas sábanas y presentaba signos de violencia en sus brazos y piernas.

El medio de comunicación radial Blu Radio revelaron que el dictamen de Medicina Legal de Bogotá señaló al padrastro de la pequeña Sara Camacho, Wilton Sáenz, tras encontrar signos de abuso sexual en el cuerpo de la menor. Sumado a esto, la entidad confirmó que en las prendas de vestir de Sara y en la colchoneta en donde fue encontrada sin vida, hallaron fluidos masculinos que pertenecerían al padrastro de la menor.

Ante esta noticia, la comunidad de Guamal se tomó las calles del municipio la noche del jueves 28 de noviembre para dirigirse a la vivienda de Wilton Sánez, padrastro y presunto feminicida de Sara Camacho. La comunidad iba en busca de Sánez, pero al no encontrarlo en su casa optaron por quemar su motocicleta y la vivienda en ‘venganza’ por lo que le hizo a su hijastra. En ese momento, la comunidad no tenía conocimiento sobre el paradero del hombre, por lo que no lograron lincharlo, el cual era uno de los principales objetivos de la turba.

Finalmente, se cree que el hombre se entregó a las autoridades antes de que la turba lo atrapara. Se espera que la Fiscalía General de la Nación le impute cargos por delitos de acceso carnal violento agravado y feminicidio agravado. Sara también tenía un hermano menor de tres años, quien fue valorado en un centro médico y se encuentra en buen estado de salud, además, está bajo el cuidado de la Comisaría de Familia para proteger su integridad.