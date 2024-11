Así funciona el nuevo divorcio express con el que buscan disminuir la violencia intrafamiliar

Novas regras do CNJ permitem que divórcios sejam realizados em cartórios, sem a presença de juiz, em caso de consenso entre as partes

Con la reciente aprobación del proyecto de ley de divorcio express en Colombia se inicia una nueva era para los procesos de disolución del matrimonio. Ahora, los colombianos pueden divorciarse sin necesidad del consentimiento de la otra parte, lo que elimina la obligatoriedad de presentar causales de culpabilidad como infidelidad o incumplimiento de deberes conyugales.

Con la aprobación de la nueva ley se espera desde el Congreso de la República que se disminuyan los casos de violencia intrafamiliar.

¿Cómo funciona el divorcio express en Colombia?

De acuerdo con los congresistas esta nueva ley no va a afectar la institución del matrimonio o de la familia. Aseguran que esta ley protege los derechos de los hijos y de los cónyuges.

“Esta ley genera algo muy importante y es atender un mandato constitucional y es el de la libertad de la pareja cuando quiera de manera unilateral solicitar el divorcio. Hoy Colombia tiene nueve causales y esas causales tienen que ver con la culpabilidad y cuando un ciudadano va a buscar su divorcio tiene que buscar la culpabilidad de su cónyuge o tiene que irse de la casa”, dijo Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical y ponente del proyecto.

Respecto al efecto que puede tener con la violencia intrafamiliar, explicó que “muchas veces la violencia intrafamiliar se debe porque no se soportan en la pareja. Medicina Legal certifica que en el 2024 hubo al rededor de 50.000 casos de violencia intrafamiliar, el 76% de esos casos fueron contra las mujeres y muchos de esos casos están en el argumento de que a alguno de los cónyuges se les acabó el amor y no soporta vivir con la otra persona. Pues, ya no es necesario la violencia intrafamiliar, podrá recurrir a esta nueva causal”.

Para solicitar el divorcio express puede “ir ante juez o notario”, explicó el representante. Además, explicó que ni la distribución de los bienes ni los derechos de alimentación de los hijos, ni los derechos propios de la sociedad conyugal para nada se ven afectados”.