Santos critica la polarización política en Colombia: “Petro y Uribe alimentan el odio”

En una reciente entrevista con Noticias Caracol, el expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, expresó su preocupación por la creciente polarización política en el país, señalando que tanto el presidente Gustavo Petro como el exmandatario Álvaro Uribe han contribuido significativamente a este fenómeno, con posturas extremas que dividen a la sociedad colombiana.

PUBLICIDAD

Santos advirtió que el país está siendo testigo de una radicalización tanto de Petro como de Uribe, quienes, según su análisis, “se fueron a los extremos”. El expresidente señaló que los líderes políticos que caen en estos extremos terminan generando un ambiente de confrontación constante, algo que, a su juicio, resulta en una dinámica perjudicial para la democracia. En sus propias palabras, Santos afirmó: “Los políticos, si no tienen enemigos, se los inventan.” Este comportamiento, según el Nobel de Paz, fomenta una polarización profunda que debilita las instituciones democráticas.

El impacto en las instituciones democráticas

Además de hablar sobre la creciente polarización, Santos abordó la crítica situación que se vive en relación con las instituciones del país. El exmandatario cuestionó las constantes acusaciones hacia las autoridades electorales y el sistema de justicia. En particular, se refirió a las recientes críticas del presidente Petro hacia la Registraduría, las cuales consideró infundadas: “Aquí no hay nadie que esté diciendo que hubo fraudes. Esa legitimidad es parte de los activos de la democracia.” Para Santos, la credibilidad de las instituciones es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia colombiana, y subrayó que, aunque existen críticas, estas no deberían socavar su base de legitimidad.

El expresidente también expresó su preocupación por la influencia que algunas actitudes del presidente Petro podrían tener en el futuro de la democracia colombiana. Según Santos, el riesgo es que algunos gobiernos democráticamente electos, al llegar al poder, comienzan a minar las instituciones del Estado, incluyendo el poder judicial, el legislativo, los medios de comunicación y el sistema electoral. “Llegan al poder usando la vía democrática, pero comienzan a debilitar las instituciones, el poder judicial, el poder legislativo, la prensa y el sistema electoral. Así se quedan.” Con estas palabras, Santos alertó sobre la posibilidad de que el país pueda enfrentar una erosión de sus principios democráticos si no se toman las precauciones necesarias.

La confrontación Petro-Uribe: un obstáculo para el consenso

Sobre la relación entre los dos principales líderes políticos de Colombia, Santos lamentó que tanto Petro como Uribe se enfoquen en sus constantes enfrentamientos, los cuales, según él, alimentan un clima de odio y hostilidad entre los colombianos. “Ellos tienen muchos seguidores y eso fomenta el odio entre la gente. Los dos necesitan enemigos para mantenerse políticamente vivos, entonces si no los tienen se los inventan. Se sienten más cómodos peleando entre sí que sentándose a hacer acuerdos,” afirmó Santos. El exmandatario subrayó que lo que realmente necesita la democracia colombiana es un liderazgo centrado que promueva el diálogo y la búsqueda de acuerdos, aunque estos sean difíciles.

La cuestión de Venezuela y la relación con Maduro

Finalmente, Santos se mostró especialmente preocupado por la posibilidad de que el gobierno de Gustavo Petro reconozca el resultado de las recientes elecciones en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue reelegido presidente. Santos expresó su esperanza de que el gobierno colombiano no avale este triunfo, dada la controversia que rodea las elecciones en el país vecino. “Yo espero que el Gobierno no vaya a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro,” expresó el expresidente, haciendo un llamado a una postura más crítica respecto al liderazgo de Maduro.