Mauricio Leal: la mejor amiga del estilista reveló detalles sobre Jhonier Leal; “no hubo una relación cercana”

En 2021, el país quedó conmocionado por el asesinato de Mauricio Leal, el famoso estilista, y su madre. La inesperada tragedia desató una serie de interrogantes sobre las circunstancias que rodearon sus muertes, las cuales hasta hoy siguen siendo tema de conversación. El caso, que fue un enigma para muchos, finalmente reveló la terrible verdad: Jhonier Leal, hermano del estilista, fue quien cometió los asesinatos motivado por intereses económicos.

En un impactante giro de los acontecimientos, Jhonier Leal, en su confesión ante las autoridades, relató cómo planeó y ejecutó el asesinato de su hermano y su madre. La razón detrás de su macabro plan era clara: apoderarse de los bienes materiales de Mauricio Leal, quien había amasado una considerable fortuna gracias a su exitosa carrera como estilista. Con el paso del tiempo, otros detalles del caso fueron surgiendo, revelando la compleja y oscura relación entre los miembros de la familia Leal.

Angeline Moncayo, mejor amiga de Mauricio Leal, habla sobre lo que siempre sospechó

En una reciente entrevista con La Red Viral, Angeline Moncayo, actriz y mejor amiga de Mauricio Leal, compartió sus pensamientos y vivencias respecto a la trágica pérdida. Moncayo, quien fue testigo cercano de la vida del estilista y su familia, no dudó en señalar lo que siempre había notado en el comportamiento de Jhonier. A pesar de que la relación entre ambos hermanos era de larga data, la actitud de Jhonier siempre fue distante, algo que Moncayo percibió como una señal alarmante.

“Era un secreto a voces”, comenzó Moncayo, refiriéndose a la envidia que Jhonier sentía hacia su hermano. La actriz explicó que, desde su primera interacción con él, siempre sintió una energía extraña. “Era como si no me dejara conectar con él, no pasaba de lo cordial. No hubo nunca una relación cercana como la que tuve con Mauricio”, expresó con sinceridad. Aunque intentó ignorar sus sospechas, los comportamientos de Jhonier siempre la hicieron dudar de él.

Moncayo, visiblemente afectada, también compartió el dolor que sintió al ver cómo las personas cercanas a la familia Leal, incluidas algunas figuras del entretenimiento, se distanciaron rápidamente tras la tragedia. “No es un secreto para nadie la envidia que existía alrededor de Mauro. Eso me dolió mucho, ver cómo tanta gente los dejó solos cuando más los necesitaban”, comentó con pesar. Según la actriz, la envidia que rodeaba a Mauricio Leal era mucho más profunda de lo que ella imaginaba, lo que hacía aún más doloroso el abandono sufrido por la familia.

Moncayo, quien siempre fue un pilar de apoyo para el estilista, recordó cómo solía escuchar a Mauricio decirle que no se preocupara por las personas que los rodeaban: “Baby, ya, déjalo, no pelees por eso”, le solía decir. Sin embargo, Angeline asegura que alguien tenía que levantarse y defender la imagen de su amigo, en un momento en el que muchos lo abandonaron.