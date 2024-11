Encuesta para las presidenciales 2026: Sergio Fajardo y Vicky Dávila en el primer lugar, según el CNC

En una nueva encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Semana se han revelado los posibles favoritos para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. La medición, que incluyó 2,000 encuestas presenciales en 52 municipios del país, muestra que la disputa por la presidencia está cada vez más reñida, con Sergio Fajardo y Vicky Dávila empatados en el primer lugar, aunque con un margen de error del 2,7%.

Resultados por Sectores Ideológicos

El estudio refleja un panorama interesante en cuanto a las preferencias políticas de los colombianos, con un notable predominio de la derecha. Según los resultados, el 41,2% de los encuestados se inclina por opciones de derecha, mientras que el 25,1% optaría por candidatos de centro y el 22,5% por la izquierda.

Derecha: Entre los posibles candidatos de derecha, Vicky Dávila lidera con un 28,9% de intención de voto, seguida por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras con un 22,1%, y Miguel Uribe Turbay, quien alcanza un 13%. Otros nombres que figuran son María Fernanda Cabal con un 11,4% y David Luna con un 6,5%. En cuanto a la intención de no votar por ninguno de estos candidatos, un 9,2% de los encuestados se mostró indeciso, y un 4,1% no respondió.

Izquierda: En la consulta entre los votantes de izquierda, la diferencia es mínima entre María José Pizarro (24,6%) y Gustavo Bolívar (24,3%), lo que coloca a ambos en un empate técnico. Le siguen el exalcalde de Medellín Daniel Quintero (17,2%) y el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo (7,3%). Otros nombres en la lista incluyen a Susana Muhamad, Roy Barreras, y Luis Gilberto Murillo, aunque con cifras más bajas.

Centro: El grupo central muestra una intensa competencia entre Sergio Fajardo y Claudia López, con Fajardo obteniendo el 22,3% de los votos, seguido de cerca por la exalcaldesa de Bogotá, quien alcanza el 21,3%. En tercer lugar se encuentra Juan Manuel Galán con un 19,5%, mientras que otros candidatos como Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa completan el panorama.

Empate técnico por el primer lugar

Cuando se mide la intención de voto general, Fajardo y Dávila lideran el sondeo con un empate técnico. Fajardo, con un 13,4% de respaldo, se coloca ligeramente por encima de la periodista Vicky Dávila, quien obtiene un 11,4%. A continuación, se sitúan Juan Manuel Galán (10%) y Claudia López (9,7%). Otros políticos, como Germán Vargas Lleras y María José Pizarro, también tienen una presencia significativa, pero ninguno parece consolidar un liderazgo claro en la carrera presidencial a tan largo plazo.

Votación en Blanco y desconcierto: Es relevante destacar que un porcentaje considerable de los colombianos se muestra indeciso o rechaza todas las opciones. Un 2,4% de los encuestados declaró que votaría en blanco, mientras que un 9,4% indicó que no votaría por ninguno de los candidatos propuestos. Además, el 1,9% de los participantes no sabía o no respondió a la pregunta sobre sus preferencias.

Los resultados de esta encuesta son un indicio de las dinámicas políticas que podrían configurarse en los próximos años, a medida que Colombia se aproxima a las elecciones presidenciales de 2026. La encuesta refleja no solo el estado actual de las preferencias políticas, sino también la incertidumbre y la falta de consenso en cuanto a los futuros líderes del país. Las figuras emergentes, como Sergio Fajardo y Vicky Dávila, se perfilan como posibles contendientes fuertes, mientras que otros candidatos de centro y derecha continúan sumando apoyo entre los votantes.