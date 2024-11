¿Ultimatum de Petro al ELN? “O escogen el camino del padre Camilo Torres Restrepo, o el de Pablo Escobar”

El presidente Gustavo Petro nuevamente se refiere al actual momento por el pasa las conversaciones de paz entre su gobierno y la guerrilla del ELN. En esta ocasión el mandatario le respondió a unas declaraciones dadas por uno de los jefes de la insurgencia, alias Pablo Beltrán, quien publicó un video señalando que no firmará la paz con Petro, argumentando que se debe avanzar en los diálogos, para que en el próximo mandato si consolidar el proceso.

Al jefe de Estado esto no le cayó muy bien, pues a través de su cuenta de “X” (antes Twitter), Petro fue enfático en expresar que no habría otro gobierno que quiera firmar la paz con el ELN, al mismo tiempo que volvió a nombrar a la figura más representativa de esta guerrilla: Camilo Torres, pidiéndole claridad a la insurgencia en su ideología y no tomando los caminos de Pablo Escobar.

“La verdad no creo que haya próximo gobierno que haga la paz con el ELN. La historia es un flujo permanente y no se repite. Todos y todas las combatientes del ELN saben hoy, precisamente por que la historia es un río con muchas derivas, que se escoge el camino del padre Camilo Torres Restrepo y su amor eficaz, o el camino de Pablo Escobar. El pueblo colombiano los quiere en el camino del padre que ofreció su vida por los demás”.

De igual manera, Petro aseguró que esto mismo se lo dijo Pablo Beltrán y se lo escuchó a Carlos Pizarro.

“Esto mismo me lo dijo personalmente el mismo Pablo Beltrán y se lo escuché al comandante Pizarro”.

Estas declaraciones se dan en la antesala del encuentro que sostuvieron ambas delegaciones este 19 de noviembre en Cuba, en la que buscan volver a retomar los diálogos de paz tras los atentados que hizo el grupo guerrillero contra la Fuerza Pública.