“Se le metió el demonio”: Tía de Mauricio y Jhonier Leal cuenta detalles de la relación de los hermanos

Nuevos testimonios reveladores acaba de dar la tía de Mauricio y Jhonier Leal, su nombre es María Dinner Hernández y es la hermana de la madre de los peluqueros, Marleny Hernández (también asesinada el 21 de noviembre de 2021). La familiar de los estilistas le contó al medio de comunicación Focus Noticias, detalles inéditos de la relación que tenían ambos hermanos.

En una primera oportunidad, María Dinner explicó cómo fue el proceso de Mauricio para llegar a ser uno de los peluqueros más cotizados de la farándula colombiana, allí la mujer aseguró que Leal se “regaló” para trabajar en una peluquería de Cali, donde hacía peinado a reinas de belleza. Fue así como se empezó a dar a conocer, razón por la que decidió irse a Bogotá.

“Ya le quedaba pequeño Cali porque ya tenía fama”, dijo la tía del estilista.

Ya en la capital del país, Mauricio se consolidó y era visitado por importantes personalidades del ámbito nacional. Así abrió si gigantesca peluquería.

Relación de Mauricio y Jhonier Leal

La tía de los hermanos describió la relación de ambos peluqueros como “hermosa” señalando que nunca presenció algún tipo de altercado o pelea entre los dos.

“Nunca se vieron agarrados, peleando, nunca se trataban mal. Era una relación de hermanos normal, se querían bastante, nunca hubo problemas sobre ellos, nada, nada de eso. Todo era muy bien, por eso a nosotros, la familia, se nos hace raro que digan que Jhonier fue el que los mató porque Jhonier es una persona tan transparente como nadie y como Mauricio”.

Precisamente, para María Dinner Hernández fue extraño lo sucedido, incluso señaló como si un demonio se le hubiera entrado a Jhonier.

No obstante, la familiar de los Leal, explicó puntos en los que tal vez la relación de ambos hermanos empezó a cambiar.

Y es que cuenta la señora que una vez llega Jhonier a Bogotá por una oportunidad, Mauricio era quien le pagaba el arriendo y la comida, además de abrirle las puertas en su peluquería; sin embargo, parece que Jhonier tuvo inconvenientes con el equipo de trabajo de Mauricio, por lo que decidió independizarse y abrir su propio negocio de peluquería.

“Decidió salirse de donde Mauricio y montar su propia peluquería. Él (Jhonier Leal) se endeudó en el banco como con $300 millones de pesos”, expresó la pariente de los hermanos.

En ese punto, María Dinner Hernández considera que nació la envidia de Jhonier a Mauricio.

“A Jhonier se le veía por encima la envidia que tenía sobre Mauricio, claro. Él se veía ya por encima porque ya Mauricio creció, mejor dicho, Mauricio voló, entonces Jhonier en la pandemia bajó”, describió la señora.

Incluso pudo hablar con Mauricio para que le colaborara Jhonier por la difícil situación económica, pero su sobrino no le respondió de buena manera. “Vea tía, a mí no me da pesar de mi hermano porque mi hermano es un envidioso y un perezoso” le dijo Mauricio a su tía.

La plata que debía Jhonier al banco, no se la quiso prestar Mauricio, de allí empezó a nacer un rencor entre ambos, así lo expresa la mujer; no obstante una caja fuerte también termina siendo sospechosa, pues al interior había bastante dinero y joyas de valor.

“El error más grande de mi hermana fue haberle dicho a Jhonier que le abriera la caja fuerte porque no pasaron 20 días cuando los mataron”.