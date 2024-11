Grinch navideño con un parlante defiende cicloruta en Bucaramanga.

En un peculiar acto de protesta, Andrés Mantilla, conocido como el Grinch bumangués, se ha vuelto viral en redes sociales por enfrentar a un grupo de motociclistas que invadían la ciclorruta de Bucaramanga. Con un traje verde, un megáfono y mucha determinación, Andrés se plantó en plena avenida La Rosita con carrera 22, bloqueando el paso de los infractores y exigiendo respeto por las normas de tránsito.

Desde el suelo y con un megáfono en mano, lanzó contundentes mensajes:”Que se devuelvan porque no me voy a quitar, pasen por encima si quieren. Esto se llama ciclorruta, no motorruta. Si no les gustan los trancones, cómprense un helicóptero”. La acción, que inicialmente generó controversia, obligó a los motociclistas a retroceder y regresar al carril designado para vehículos.

Mantilla destacó la importancia de que todos los actores viales respeten las normas para garantizar una movilidad segura. Este gesto, sumado a su peculiar forma de hacer cultura vial, lo ha convertido en un personaje admirado por muchos.

De imitador a defensor vial

Detrás de la máscara y el pelaje verde, Andrés Mantilla es un bumangués multifacético con un notable talento para imitar voces como las de Homero Simpson, Mickey Mouse, Eros Ramazzotti y el propio Grinch. Este don, según él, surgió en uno de los momentos más difíciles de su vida: en 2018, fue encarcelado por un error judicial. “En La Modelo viví cosas inimaginables, pero al siguiente año salí porque se demostró mi inocencia. Eso sí, mi familia tuvo que venderlo todo para cubrir los gastos legales”, confesó.

Durante ese tiempo, Mantilla desarrolló un show lleno de humor que presentó en Yo Me Llamo. Aunque no fue seleccionado, recibió elogios de Amparo Grisales, quien afirmó: “¡Sí se llama Homero Simpson!”. Esto lo impulsó a convertirse en animador para empresas de Bucaramanga.

El nacimiento del Grinch bumangués

En noviembre de 2023, Andrés decidió encarnar al Grinch, inspirado por la icónica película de Jim Carrey. Con el dinero recibido tras una disputa legal, invirtió en una máscara de látex y un traje diseñado en Bogotá. Desde entonces, ha llevado su personaje a eventos sociales y empresariales, logrando gran aceptación.

Sus presentaciones comenzaron en una moto, pero pronto adquirió un monopatín eléctrico para movilizarse con mayor comodidad y seguridad. Ahora, dedica los fines de semana y días festivos a “Grinchear” en las calles y eventos de Bucaramanga, ganándose el cariño de la comunidad.

Andrés Mantilla, más que un personaje navideño, se ha convertido en un símbolo de creatividad y compromiso ciudadano, demostrando que con humor y determinación se pueden promover cambios positivos en la sociedad.