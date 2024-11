“La industria de la relojería es historia, es un romance”: Samuel Herrero

Muy seguramente usted ha tenido un reloj Citizen en algún momento de su vida, pero lo que tal vez no sabía es que esta empresa es dueña de otras 5 marcas legendarias de relojería: Bulova, Arnold & Son, Frederique Constant, Alpina y Campanola. Lo cierto es que este gigante de la industria celebra el centenario de su primer reloj de bolsillo y decidió hacerlo en Colombia, como parte de una estrategia que su vicepresidente, Samuel Herrero, nos explica en Silla de Gerentes.

¿Por qué celebrar el centenario de Citizen en Colombia?

Estamos celebrando en Bogotá dos fechas muy importantes para la marca Citizen, los 100 años de la fabricación del primer reloj de bolsillo de marca Citizen y los 35 años de la colección Promaster, que es la colección profesional para todos los entusiastas de lo que es aire, mar y tierra. Así que estamos haciendo una exhibición estilo museo en Bogotá y estamos comunicándole al mercado no solamente de Colombia, sino el mercado de Latinoamérica, la celebración de estas fechas importantes para la marca de Citizen. Colombia es un mercado en el que la marca lleva una presencia de más de 30 años y siempre ha sido importante para la marca. Es un mercado que aprecia mucho la moda, aprecia la tecnología, innovación y también es un punto geográfico estratégico. Invitamos a muchos de los socios de negocio nuestros de diferentes países alrededor de Centroamérica y Suramérica para que pudiesen participar y estar con nosotros en el evento de celebración, y por eso se escogió Bogotá, Colombia. Estamos muy orgullosos de tener este evento acá.

Desde su nacimiento en Japón, Citizen es una marca que le apuesta a la tecnología y la innovación, no solamente con ese primer reloj de bolsillo que está cumpliendo 100 años, sino por ejemplo con el Eco-Drive, que fue un pionero en algo que hoy todo el mundo trata de hacer y es un reloj que sea sostenible…

Sí, desde el 1918 el fundador de la empresa Citizen tuvo una visión y el nombre Citizen sale por porque ésta era poder ofrecerle un reloj a todos los ciudadanos del mundo. Y desde ese compromiso que hizo el fundador hasta el día de hoy, la apuesta es la evolución, la tecnología y el compromiso siempre se ha mantenido igual: innovación, tecnología y sostenibilidad. La sostenibilidad viene con la creación del Eco-Drive, que es un reloj que se nutre con cualquier luz y nunca necesita una pila. Y desde el 1976 hasta ahora, hemos seguido innovando, mejorando la tecnología para ofrecerle a los clientes una gama de productos que abarque cualquier gusto y personalidad, incorporado con lo que es la innovación y la tecnología. Y Eco-Drive definitivamente es una de las tecnologías más importantes de nuestro portafolio de relojes y seguiremos ahora en adelante celebrando 100 años más.

Ahora, cuando habla del portafolio Citizen pienso en un abanico inmenso. La oferta es gigantesca… ¿tenemos acceso a todas las posibilidades en Colombia?

Es una gama de producto y de ahí uno entonces ajusta, basado en las necesidades del mercado. Cada mercado tiene su necesidad demográfica, de estilo, de personalidad. Entonces lo que hacemos es de un de un abanico de productos y, aunque tengamos un sinnúmero de modelos, lo vamos adaptando a cada mercado basado en la necesidad de cada uno. Pero sí, siempre queremos ofrecer bastante diferenciación y darles la oportunidad a cada ciudadano que busque el reloj que quiere.

¿Cómo funciona Citizen en el mercado, particularmente de Colombia?

Otro de los objetivos de esta visita es revitalizar la marca en la región latinoamericana. Vamos a hacer muchísimas campañas con colaboraciones siempre alineados con nuestros socios de negocio, nuestros distribuidores o nuestros retailers. La plataforma de e-commerce, como todos sabemos, es una plataforma muy importante para el negocio. También estaremos presentes en ello a través de nuestros socios de negocios. O sea que cada mercado es diferente, varía dependiendo de cuán grande es, y apostaremos siempre en alinearlos estratégicamente con esos distribuidores y socios que van a entender nuestro ADN, nuestra visión, nuestra estrategia y van a encaminarse con nosotros para llegar a ella.

Yo creo que todos los colombianos en algún momento de nuestra vida tenemos un Citizen, ¿cómo se siente manejar una marca que tiene tanto impacto en la gente?

Verdaderamente me enorgullece. Todos los días, ya sea en un supermercado o en una tienda o en donde quiera que esté y alguien se entera de que trabajo para Citizen, la reacción siempre es muy positiva. Es: “ah, yo heredé de mi abuelo” o “heredé de mi padre este reloj”, o “tengo dos relojes en mi casa que llevo 20 años con ellos”. Y bueno, me enorgullece trabajar para una marca por la que el consumidor tiene tanta pasión y una nostalgia, porque hoy en día la industria de la relojería es eso, es historia, es un romance, es una storytelling que en realidad es la afinidad que uno desarrolla con una pieza de relojería. Y me enorgullece poder trabajar con una compañía que hace eso.

En últimas, en una industria como esta, que es una industria de lujo, el lujo está en las historias, los sentimientos y la familiaridad que genera un producto...

Sí, definitivamente. Más aún, las generaciones que vienen cada vez más están desarrollando eso. Y es orgánico. Verdaderamente están buscando una marca que les ofrezca algo que tenga durabilidad, calidad, que obviamente es muy importante. No es un reloj que van a tenerlo y en dos meses van a tener que cambiarlo para toda la vida, ¿no? Y eso es uno de los enfoques de la compañía desde que se fundó: calidad, el servicio, desarrollar nostalgia e incorporar toda la parte de innovación, tecnología y moda.

