“La Paz no se hace tirando plomo ni odio”: Andrea Petro pide que no la “acosen” y “violenten” más

Las declaraciones de Andrea Petro, la hija mayor del presidente Gustavo Petro, sobre su opinión de Álvaro Uribe, ha causado polémica entre los seguidores del actual mandatario. Y es que la primogénita del jefe de Estado señaló para Los Informantes, del canal Caracol Televisión, dijo unas palabras que no cayeron muy bien.

Sobre su padre, Andrea Petro afirmó que “dirige el país a través de Twitter”.

“Es su modo de comunicación. Es tanto así que él dirige al país a través de Twitter y ya. Toca respetarle eso, o sea, déjenlo”, dijo la hija mayor de Gustavo Petro.

Pero lo que más causó críticas, fue su opinión sobre quien ha sido el contrincante político más acérrimo a Gustavo Petro: el expresidente Álvaro Uribe.

“Yo respeto mucho a Uribe. Es un verdadero político, es un verdadero líder. Es una persona inteligente (...) Es un líder de verdad, hay personas que nacen. Los líderes, eso no se aprende. Eso se nace”, señaló Andrea Petro para el medio citado anteriormente.

Debido a esto comentarios, la hija del presidente fue objeto de todo tipo de mensajes en sus redes sociales, a tal punto que salió por las mismas plataformas a pedir que la dejaran de “acosar” y “violentar”.

“A ustedes les parece normal todo el odio que están fomentando en mi contra? ¿Se dan cuenta de la violencia y acoso que me están haciendo? ¿Van a seguir violentándome de esa manera? ¿Es realmente legítimo lo que están haciendo? La Paz no se hace tirando plomo ni odio”, escribió en una primera oportunidad Andrea.

Más adelante, la también empresaria dejó claro que no es uribista y tampoco lo será, agregando que no siente odio.

“No hay ningún borrón y cuenta nueva. No soy uribista ni lo seré jamás. Creo en el diálogo, yo no olvido, hay cosas que jamás quedarán en el olvido y no tiene porque. A mí jamás me enseñaron a odiar. Con violencia y odio no sacamos nada no ganamos nada”.

Hasta el momento, el presidente Petro no se ha referido al tema en cuestión.